Бьюти-блогера с двухмиллионной аудиторией арестовали в Москве за порнографию

Бьюти-блогера и пластического хирурга с аудиторией более двух миллионов подписчиков Юрия Алтуняна арестовали в Москве. Мужчина обвиняется в распространении порнографии. Об этом сообщает Mash.
«Кунцевский суд Москвы отправил Юрия Алтуняна в СИЗО», — пишет telegram-канал Mash. Ему предъявлено обвинение в незаконном распространении порнографических материалов через интернет. Блогеру-хирургу грозит до шести лет лишения свободы.
Юрий Алтунян является владельцем собственного медицинского центра в Москве, где проводит косметические операции, в том числе коррекцию губ. В социальных сетях Алтунян активно делился отзывами клиенток и публиковал советы по уходу за собой.
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