Бьюти-блогера с двухмиллионной аудиторией арестовали в Москве за порнографию

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Блогеру грозит до шести лет лишения свободы
Блогеру грозит до шести лет лишения свободы Фото:

Бьюти-блогера и пластического хирурга с аудиторией более двух миллионов подписчиков Юрия Алтуняна арестовали в Москве. Мужчина обвиняется в распространении порнографии. Об этом сообщает Mash.

«Кунцевский суд Москвы отправил Юрия Алтуняна в СИЗО», — пишет telegram-канал Mash. Ему предъявлено обвинение в незаконном распространении порнографических материалов через интернет. Блогеру-хирургу грозит до шести лет лишения свободы.

Юрий Алтунян является владельцем собственного медицинского центра в Москве, где проводит косметические операции, в том числе коррекцию губ. В социальных сетях Алтунян активно делился отзывами клиенток и публиковал советы по уходу за собой.

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Бьюти-блогера и пластического хирурга с аудиторией более двух миллионов подписчиков Юрия Алтуняна арестовали в Москве. Мужчина обвиняется в распространении порнографии. Об этом сообщает Mash. «Кунцевский суд Москвы отправил Юрия Алтуняна в СИЗО», — пишет telegram-канал Mash. Ему предъявлено обвинение в незаконном распространении порнографических материалов через интернет. Блогеру-хирургу грозит до шести лет лишения свободы. Юрий Алтунян является владельцем собственного медицинского центра в Москве, где проводит косметические операции, в том числе коррекцию губ. В социальных сетях Алтунян активно делился отзывами клиенток и публиковал советы по уходу за собой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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