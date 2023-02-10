Пушилин пообещал национализировать бизнесы украинских олигархов в ДНР

Имущество олигархов Украины на территории Донецкой народной республики (ДНР), включая предприятия украинского бизнесмена Рината Ахметова, владеющего заводами Азовсталь и имени Ильича, будет национализировано. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин в ходе общения с журналистами.
«Все это (имущество украинских олигархов в ДНР — прим. URA.RU) — собственность государства. Соответствующее решение уже принято», — сказал Денис Пушилин, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о том, планируется ли национализация предприятий и недвижимости украинских олигархов в ДНР.
Врио главы ДНР отметил, что соответствующая процедура национализации имущества украинских бизнесменов, принятая российским правительством, уже ведется. А Россия, по словам Пушилина, — не место для ведения бизнеса подобными преступниками.
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