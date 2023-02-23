Врач посоветовал лучшие продукты питания для мужчин

Мужчинам стоит пересмотреть рацион в пользу мяса и томатов, а от выпечки, сладостей, копченостей, соленого и жирного стоит отказаться. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
«Поддержанию мужской силы способствуют продукты с высоким содержанием цинка, селена, аскорбиновой кислоты, токоферола и витаминов группы В, а их недостаток может негативно сказаться на репродуктивных функциях. Они содержатся в мясе, рыбе, морепродуктах, листовой зелени, фруктах, овощах, орехах, кисломолочных продуктах, бобовых», — цитируют слова Тяжельникова РИА Новости. Эксперт особо выделил томаты как источник антиоксиданта ликопина, который защищает от онкологических заболеваний.
Врач подчеркнул, что для мужского здоровья стоит минимизировать объем потребления выпечки, сладостей, а также жирного, соленого и копченого. Эти продукты способствуют нарушению метаболизма, что приводит к развитию ожирения и трансформации мужских гормонов в женские. Кроме того, негативное влияние имеет алкоголь.
Ранее диетолог Людмила Микитюк назвала самые полезные виды мяса. Мясо кролика, например, обладает уникальными свойствами. По словам диетолога, оно превосходит курятину по ряду показателей.
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