Польша передала Украине танки Leopard, КНР представила мирный план: главное к вечеру 24 февраля

Польша передала Украине первую партию танков Leopard
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Польша предоставила Украине первую партию из четырех танков Leopard 2А4. Министерство иностранных дел Китая представило мирный план по урегулированию конфликта на Украине. URA.RU приводит главные новости к вечеру 24 февраля.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о том, что республика предоставила Украине первую партию танков Leopard 2А4, состоящую из четырех единиц техники. Также политик призвал союзников из Евросоюза и НАТО тоже предоставить Киеву танки.
- В МИД Китая представили мирный план по разрешению конфликта на Украине. Документ включает в себя 12 пунктов, среди которых поддержка стран возобновления переговоров между Москвой и Киевом.
- Зеленский заявил, что ситуация для ВСУ на фронте сейчас довольно тяжелая. Об этом украинский лидер заявил в ходе своего вечернего выступления.
- Канцлер Германии Олаф Шольц в эфире одного из немецких телеканалов сказал, что хочет поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. В беседе с президентом РФ Шольц намерен найти «правильное» решение в украинском конфликте.
- Вооруженные силы РФ уничтожили пять складов с боеприпасами ВСУ в ДНР и Запорожской области. Также российскими военными был уничтожен командный пункт украинцев в Авдеевке, сообщили в Минобороны.
- Вашингтон предоставит Украине новый пакет помощи на сумму 2 миллиарда долларов. Также США намерены передать украинской стороне дополнительные артиллерийские боеприпасы и беспилотники.
- Сотрудники проекта «Трибунал» расследовали тысячи преступлений, совершенных ВСУ с момента начала спецоперации. Преступления совершались бойцами батальона «Азов» (экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ), сотрудниками СБУ, а также иностранными наемниками.
- Россия готова достигать целей СВО невоенным путем. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, это возможно, если Киев прекратит военные действия и признает территории, которые освободила РФ.
- Российские войска уничтожили американскую гаубицу M777 и польскую самоходку Krab на южно-донецком направлении. Также среди украинских потерь числятся один танк, две боевые машины пехоты, четыре РСЗО «Ураган», а также станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и гаубица Д-20, передает Пятый канал.
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