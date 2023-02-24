В России раскрыли тысячи военных преступлений ВСУ за год спецоперации

Расследовательскому проекту «Трибунал» исполнился год

24 февраля 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Проект «Трибунал» продолжит расследовать преступления украинских военных Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За 12 месяцев российской специальной операции сотрудники расследовательского проекта «Трибунал» изучили тысячи материалов о военных преступлениях солдат «Азова» (экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ), сотрудников СБУ, иностранных наемников, а также о расправах над мирным населением. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта, посвященному годовщине. Одними из самых резонансных материалов проекта стали признания боевика из нацбатальона «Азов» с позывным «Ведьмак», который устроил расстрел мирных жителей Мариуполя. А также рассказ боевика с позывным «Флит», который пытал мариупольцев, отрезая им части тела. Проект появился сразу после начала российской спецоперации. С тех пор были раскрыты данные о множестве зверств украинских нацистов, опубликованы эксклюзивные интервью военнопленных. Все это воплотилось в две тысячи постов в Telegram-канале и в десятки эксклюзивных материалов, которые можно найти на сайте проекта. Telegram-канал «Трибунал» вошел в топ-90 рейтинга TGStat по цитируемости в категории «Политика». На канал подписались 77 тысяч человек, их количество продолжает расти. Более двух тысяч Telegram-каналов процитировали публикации проекта, среди них: ресурсы военкоров Владлена Татарского, Александра Коца, Евгения Поддубного, телеведущего Владимира Соловьева, военного эксперта Бориса Рожина, издания Readovka и большинства ведущих российских СМИ. «Трибунал» продолжает свою работу. Сотрудники проекта и дальше будут публиковать информацию о зверствах украинских военных преступников. Фото: сайт tribunal.ru Фото: сайт tribunal.ru Фото: сайт tribunal.ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За 12 месяцев российской специальной операции сотрудники расследовательского проекта «Трибунал» изучили тысячи материалов о военных преступлениях солдат «Азова» (экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ), сотрудников СБУ, иностранных наемников, а также о расправах над мирным населением. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта, посвященному годовщине. Одними из самых резонансных материалов проекта стали признания боевика из нацбатальона «Азов» с позывным «Ведьмак», который устроил расстрел мирных жителей Мариуполя. А также рассказ боевика с позывным «Флит», который пытал мариупольцев, отрезая им части тела. Проект появился сразу после начала российской спецоперации. С тех пор были раскрыты данные о множестве зверств украинских нацистов, опубликованы эксклюзивные интервью военнопленных. Все это воплотилось в две тысячи постов в Telegram-канале и в десятки эксклюзивных материалов, которые можно найти на сайте проекта. Telegram-канал «Трибунал» вошел в топ-90 рейтинга TGStat по цитируемости в категории «Политика». На канал подписались 77 тысяч человек, их количество продолжает расти. Более двух тысяч Telegram-каналов процитировали публикации проекта, среди них: ресурсы военкоров Владлена Татарского, Александра Коца, Евгения Поддубного, телеведущего Владимира Соловьева, военного эксперта Бориса Рожина, издания Readovka и большинства ведущих российских СМИ. «Трибунал» продолжает свою работу. Сотрудники проекта и дальше будут публиковать информацию о зверствах украинских военных преступников.