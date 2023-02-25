Условно негодным к службе добровольцам помогут отправиться на фронт. Фото

25 февраля 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Многие добровольцы не могут попасть на фронт из-за формальных проблем со здоровьем Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рабочая группа по вопросам СВО окажет помощь тем добровольцам, которые не могут попасть в зону спецоперации на Украине из-за минимальных отклонений по здоровью. Об этом рассказал руководитель рабочей группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с представителями комитета семей воинов Отечества в Южно-Сахалинске. Он отметил, что для такой помощи добровольцам группа намерена связаться с Минобороны. «Рабочая группа по вопросам СВО проработает порядок медицинского переосвидетельствования добровольцев с несерьезными отклонениями по здоровью», — приводятся слова Андрея Турчака на сайте «Единой России». Глава рабочей группы уточнил, что такие случаи, когда добровольцам отказывают в отправке в зону СВО из-за незначительных отклонений по здоровью, часто встречаются на Сахалине, а также в других российских регионах, и пообещал обсудить этот вопрос с Минобороны РФ. В рамках рабочей группы, среди прочего, будет проходить работа по обеспечению Сахалина возможностью видеосвязи между мобилизованными и их родственниками. Для этого в рабочей группе партии обсуждается организация специального телемоста. «Такого опыта здесь еще не было. А мы по линии нашей рабочей группы уже организуем в регионах такую видеосвязь, чтобы родственники могли общаться с мобилизованными», — добавил Турчак. Генсек «Единой России» также отметил опыт Сахалина в помощи и поддержке мобилизованных и их семей. По его словам, общественники, власти и семьи мобилизованных работают вместе успешно в этом направлении.«При поддержке „Единой России“ регион периодически отправляет супруг и матерей сахалинских мобилизованных ребят в Шахтерск. Там они встречаются со своими близкими, участвующими в СВО. Из первых уст узнают, как устроен быт, всего ли хватает, своими глазами это видят», — пояснил Турчак, отметив, что такие поездки помогают получать необходимую обратную связь, которая затем полезна при предоставлении помощи военным. Рабочая группа по вопросам СВО была создана по распоряжению президента России Владимира Путина. В ее состав вошли представители обеих палат российского парламента и входящих в него партий. Помимо этого, в группе также задействованы представители Минобороны и общественных организаций, а также ведущие военкоры. Группа существует для контроля обеспеченности всем необходимым мобилизованных и осуществления мер поддержки их семьям. Среди прочего, участники группы заняты вопросами мобилизационной подготовки и мобилизации, патриотического воспитания молодежи и производством необходимых армии продуктов. Фото: пресс-служба «Единой России» Фото: пресс-служба «Единой России» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рабочая группа по вопросам СВО окажет помощь тем добровольцам, которые не могут попасть в зону спецоперации на Украине из-за минимальных отклонений по здоровью. Об этом рассказал руководитель рабочей группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с представителями комитета семей воинов Отечества в Южно-Сахалинске. Он отметил, что для такой помощи добровольцам группа намерена связаться с Минобороны. «Рабочая группа по вопросам СВО проработает порядок медицинского переосвидетельствования добровольцев с несерьезными отклонениями по здоровью», — приводятся слова Андрея Турчака на сайте «Единой России». Глава рабочей группы уточнил, что такие случаи, когда добровольцам отказывают в отправке в зону СВО из-за незначительных отклонений по здоровью, часто встречаются на Сахалине, а также в других российских регионах, и пообещал обсудить этот вопрос с Минобороны РФ. В рамках рабочей группы, среди прочего, будет проходить работа по обеспечению Сахалина возможностью видеосвязи между мобилизованными и их родственниками. Для этого в рабочей группе партии обсуждается организация специального телемоста. «Такого опыта здесь еще не было. А мы по линии нашей рабочей группы уже организуем в регионах такую видеосвязь, чтобы родственники могли общаться с мобилизованными», — добавил Турчак. Генсек «Единой России» также отметил опыт Сахалина в помощи и поддержке мобилизованных и их семей. По его словам, общественники, власти и семьи мобилизованных работают вместе успешно в этом направлении.«При поддержке „Единой России“ регион периодически отправляет супруг и матерей сахалинских мобилизованных ребят в Шахтерск. Там они встречаются со своими близкими, участвующими в СВО. Из первых уст узнают, как устроен быт, всего ли хватает, своими глазами это видят», — пояснил Турчак, отметив, что такие поездки помогают получать необходимую обратную связь, которая затем полезна при предоставлении помощи военным. Рабочая группа по вопросам СВО была создана по распоряжению президента России Владимира Путина. В ее состав вошли представители обеих палат российского парламента и входящих в него партий. Помимо этого, в группе также задействованы представители Минобороны и общественных организаций, а также ведущие военкоры. Группа существует для контроля обеспеченности всем необходимым мобилизованных и осуществления мер поддержки их семьям. Среди прочего, участники группы заняты вопросами мобилизационной подготовки и мобилизации, патриотического воспитания молодежи и производством необходимых армии продуктов.