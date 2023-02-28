28 февраля 2023

Экс-разведчик США предупредил Польшу об опасности из-за России

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Суд над экс депутатом Госдумы. Пермь, герб россии
Скотт Риттер заявил, что никто и никогда не сможет победить Россию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Попытка разделить Россию и победить ее приведет к катастрофическим последствиям для агрессоров Об этом заявил экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«За всю историю ни одна ядерная держава не была побеждена. Люди должны понять, что говорить о поражении России — это значит желать конца света. Польша, если ты слышишь, ты, правда, хочешь умереть? Вы никогда не сможете победить Россию, этого никогда не произойдет», — подчеркнул бывший военный в интервью YouTube-каналу Rebirth of Communism.

Ранее Риттер дал прогноз о капитуляции Вооруженных сил Украины к октябрю этого года. По его мнению, Украина закончит получать западные боеприпасы к середине лета и уже осенью потерпит поражение.

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Попытка разделить Россию и победить ее приведет к катастрофическим последствиям для агрессоров Об этом заявил экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. «За всю историю ни одна ядерная держава не была побеждена. Люди должны понять, что говорить о поражении России — это значит желать конца света. Польша, если ты слышишь, ты, правда, хочешь умереть? Вы никогда не сможете победить Россию, этого никогда не произойдет», — подчеркнул бывший военный в интервью YouTube-каналу Rebirth of Communism. Ранее Риттер дал прогноз о капитуляции Вооруженных сил Украины к октябрю этого года. По его мнению, Украина закончит получать западные боеприпасы к середине лета и уже осенью потерпит поражение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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