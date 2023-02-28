Экс-разведчик США предупредил Польшу об опасности из-за России

01 марта 2023 в 00:10 Размер текста - 17 +

Скотт Риттер заявил, что никто и никогда не сможет победить Россию Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Попытка разделить Россию и победить ее приведет к катастрофическим последствиям для агрессоров Об этом заявил экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. «За всю историю ни одна ядерная держава не была побеждена. Люди должны понять, что говорить о поражении России — это значит желать конца света. Польша, если ты слышишь, ты, правда, хочешь умереть? Вы никогда не сможете победить Россию, этого никогда не произойдет», — подчеркнул бывший военный в интервью YouTube-каналу Rebirth of Communism. Ранее Риттер дал прогноз о капитуляции Вооруженных сил Украины к октябрю этого года. По его мнению, Украина закончит получать западные боеприпасы к середине лета и уже осенью потерпит поражение.

Попытка разделить Россию и победить ее приведет к катастрофическим последствиям для агрессоров Об этом заявил экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. «За всю историю ни одна ядерная держава не была побеждена. Люди должны понять, что говорить о поражении России — это значит желать конца света. Польша, если ты слышишь, ты, правда, хочешь умереть? Вы никогда не сможете победить Россию, этого никогда не произойдет», — подчеркнул бывший военный в интервью YouTube-каналу Rebirth of Communism. Ранее Риттер дал прогноз о капитуляции Вооруженных сил Украины к октябрю этого года. По его мнению, Украина закончит получать западные боеприпасы к середине лета и уже осенью потерпит поражение.