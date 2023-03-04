В Австралии объяснили тайный смысл «мирного плана» Китая

Financial Review: «мирный план» Китая направлен на поддержку России

05 марта 2023 в 08:14 Размер текста - 17 +

В Китае осознавали, что их предложения не примут на Западе, пишет Financial Review Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководство Китая разработало свой «мирный план» по урегулированию конфликта на Украине для предотвращения поражения России и провоцирования внутренних конфликтов на Западе. Об этом сообщает австралийское издание Financial Review. «Непреодолимое желание Китая состоит в том, чтобы с помощью „мирного плана“ спасти свой международный имидж и свои отношения с членами Евросоюза, а также предотвратить поражение России», — говорится в материале историка Джеймса Каррана. Он добавил, что китайское руководство также желает посеять в рядах НАТО разногласия между ее членами, так как осознавало, что их предложения Запад не примет. Ранее в Китае расписали мирный план по разрешению конфликта на Украине на 12 пунктов. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти увидели положительные моменты в предложениях Китая, а также в нем есть пункты, которые перекликаются с ранее озвученными предложениями Украины, передает «Национальная служба новостей». Также министр иностранных дел КНР Цинь Ган подтвердил, что Пекин направлен исключительно на поддержание безопасного развития в мире, пишет Nation News.

Руководство Китая разработало свой «мирный план» по урегулированию конфликта на Украине для предотвращения поражения России и провоцирования внутренних конфликтов на Западе. Об этом сообщает австралийское издание Financial Review. «Непреодолимое желание Китая состоит в том, чтобы с помощью „мирного плана“ спасти свой международный имидж и свои отношения с членами Евросоюза, а также предотвратить поражение России», — говорится в материале историка Джеймса Каррана. Он добавил, что китайское руководство также желает посеять в рядах НАТО разногласия между ее членами, так как осознавало, что их предложения Запад не примет. Ранее в Китае расписали мирный план по разрешению конфликта на Украине на 12 пунктов. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти увидели положительные моменты в предложениях Китая, а также в нем есть пункты, которые перекликаются с ранее озвученными предложениями Украины, передает «Национальная служба новостей». Также министр иностранных дел КНР Цинь Ган подтвердил, что Пекин направлен исключительно на поддержание безопасного развития в мире, пишет Nation News.