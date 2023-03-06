В МИД РФ заявили о соучастии Запада в покушении на Малофеева

06 марта 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Под автомобиль Константина Малофеева было заложено взрывное устройство Фото: Владимир Андреев © URA.RU Молчание Запада по поводу ситуации с покушением украинских служб на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева свидетельствует об их потворстве. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Молчание западных режимов <…> в связи с покушением на основателя телеканала „Царьград“ Константина Малофеева будет означать их негласную вовлеченность в поддержку подобных преступлений», — подчеркнула Мария Захарова в своем telegram-канале. Представитель МИД РФ акцентировала внимание, что обычно страны Запада довольно бурно реагируют на преступления, направленные против журналистов, но не в этом случае. Захарова также подчеркнула, что подобное игнорирование также свидетельствует и об идеологическом кураторстве экстремистских действий Украины западных стран. Ранее ФСБ предотвратили покушение на основателя «Царьграда» Константина Малофеева. Сообщалось, что под автомобиль журналиста было заложено самодельное взрывное устройство.

Молчание Запада по поводу ситуации с покушением украинских служб на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева свидетельствует об их потворстве. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Молчание западных режимов <…> в связи с покушением на основателя телеканала „Царьград“ Константина Малофеева будет означать их негласную вовлеченность в поддержку подобных преступлений», — подчеркнула Мария Захарова в своем telegram-канале. Представитель МИД РФ акцентировала внимание, что обычно страны Запада довольно бурно реагируют на преступления, направленные против журналистов, но не в этом случае. Захарова также подчеркнула, что подобное игнорирование также свидетельствует и об идеологическом кураторстве экстремистских действий Украины западных стран. Ранее ФСБ предотвратили покушение на основателя «Царьграда» Константина Малофеева. Сообщалось, что под автомобиль журналиста было заложено самодельное взрывное устройство.