В аэропорту Петрозаводска ввели план «Ковер»

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Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения — с 15:49 МСК — введены на работу аэропорта Петрозаводск. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Сообщила росавиация.
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