Военнослужащие 80-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) вступили в прямой бой со своими заградотрядами на Сумском направлении. Об этом сообщает telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой «Север» Вооруженных сил РФ.
«Не выдержав нашего систематического огневого поражения, подразделения 80 одшбр самовольно оставили позиции в лесных массивах южнее Олешни», — пишет «Северный ветер» в своем telegram-канале. Согласно сообщению, инцидент произошел после того, как украинские военные, оказавшись под интенсивным огнем российских сил, начали самовольно покидать свои позиции в лесных массивах южнее Олешни. В попытке остановить бегство, командование ВСУ привлекло заградительные отряды, что привело к вооруженному конфликту между двумя группами украинских солдат.
Детали схватки и исход боестолкновения не уточняются. Отмечается, что в то время как внутренний конфликт разгорался среди украинских войск, российские штурмовые отряды продолжали наступление на данном направлении.
Ранее сообщалось, что украинские военные, в том числе элитные подразделения, пытались покинуть позиции в районе Горналя и перебраться в Сумскую область, где продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска фиксируют случаи бегства среди украинских подразделений и отмечают, что для предотвращения подобных инцидентов командование ВСУ усиливает контроль за личным составом, в том числе с помощью заградотрядов.
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