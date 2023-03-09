Медведев назвал «унылым говном» сценарий США о взрывах на «Северных потоках»

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XVII съезд партии
Дмитрий Медведев сравнил риторику США с фильмом Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев упрекнул США в том, что они придумали нелепый план по поводу взрыва на «Северных потоках».

«Выходит так себе — актеры посредственные. Явно не уровня Брэда Питта и Кристофа Вальца. И режиссер не уровня Квентина Тарантино. Очень слабый кастинг и камера. Сценарий — просто унылое говно. Тупая американская пропаганда. Не нравится никому. Не верят даже отравленные ею европейские обыватели. Их мутит, как будто они обожрались свиной рульки с пивом», — написал Медведев в telegram-канале.

Медведев задался вопросом, зачем Западу поддерживать Украину, если газопроводы подорвали проукраинские группировки. Он предположил, что США хотят ввести в заблуждение Европу.

Ранее американские и немецкие СМИ сообщили, что к теракту на «Северных потоках» якобы причастна проукраинская группировка. В Кремле ответили, что это фейки. Белый дом и ЦРУ допускают, что Украина могла устроить подрыв, написала The Wall Street Journal.

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев упрекнул США в том, что они придумали нелепый план по поводу взрыва на «Северных потоках». «Выходит так себе — актеры посредственные. Явно не уровня Брэда Питта и Кристофа Вальца. И режиссер не уровня Квентина Тарантино. Очень слабый кастинг и камера. Сценарий — просто унылое говно. Тупая американская пропаганда. Не нравится никому. Не верят даже отравленные ею европейские обыватели. Их мутит, как будто они обожрались свиной рульки с пивом», — написал Медведев в telegram-канале. Медведев задался вопросом, зачем Западу поддерживать Украину, если газопроводы подорвали проукраинские группировки. Он предположил, что США хотят ввести в заблуждение Европу. Ранее американские и немецкие СМИ сообщили, что к теракту на «Северных потоках» якобы причастна проукраинская группировка. В Кремле ответили, что это фейки. Белый дом и ЦРУ допускают, что Украина могла устроить подрыв, написала The Wall Street Journal.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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