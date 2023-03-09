Медведев назвал «унылым говном» сценарий США о взрывах на «Северных потоках»

Дмитрий Медведев сравнил риторику США с фильмом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Повреждения «Северных потоков»

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев упрекнул США в том, что они придумали нелепый план по поводу взрыва на «Северных потоках».

«Выходит так себе — актеры посредственные. Явно не уровня Брэда Питта и Кристофа Вальца. И режиссер не уровня Квентина Тарантино. Очень слабый кастинг и камера. Сценарий — просто унылое говно. Тупая американская пропаганда. Не нравится никому. Не верят даже отравленные ею европейские обыватели. Их мутит, как будто они обожрались свиной рульки с пивом», — написал Медведев в telegram-канале .

Медведев задался вопросом, зачем Западу поддерживать Украину, если газопроводы подорвали проукраинские группировки. Он предположил, что США хотят ввести в заблуждение Европу.

Ранее американские и немецкие СМИ сообщили, что к теракту на «Северных потоках» якобы причастна проукраинская группировка. В Кремле ответили, что это фейки. Белый дом и ЦРУ допускают, что Украина могла устроить подрыв, написала The Wall Street Journal.