США намерены прекратить импорт урана из России

Сенаторы США представили законопроект об отказе от урана из РФ

10 марта 2023 в 02:23 Размер текста - 17 +

В США представили законопроект об отказе от урана из РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В США хотят отказаться от импорта урана из России. Соответствующий законопроект представила группа из семи американских сенаторов. Документ опубликован на сайте Сената Конгресса. «Американская атомная промышленность готова отказаться от российского урана. В Вайоминге есть ресурсы, которые необходимы для увеличения производства урана дома. Первый шаг — это навсегда убрать с американского рынка всю российскую энергетику, в том числе уран», — заявил сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо. По его словам, законопроект нацелен на укрепление национальной безопасности США, а также рассчитан на то, чтобы лишить Россию любых доходов, которые могли бы идти на финансирование спецоперации на Украине. Сенатор от штата Западная Вирджиния Джо Манчин отметил, что документ даст гарантию того, что атомные энергетические компании США не будут зависеть от импортируемого из РФ уранового топлива. Ранее сообщалось о давлении Запада на Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Турцию по поводу запрета поставок в Россию ряда товаров, которые могут оказать ей помощь в военном отношении. В американском кабмине заявляли, что они саботируют санкционную политику США и мешают сдерживанию российской экономики.

В США хотят отказаться от импорта урана из России. Соответствующий законопроект представила группа из семи американских сенаторов. Документ опубликован на сайте Сената Конгресса. «Американская атомная промышленность готова отказаться от российского урана. В Вайоминге есть ресурсы, которые необходимы для увеличения производства урана дома. Первый шаг — это навсегда убрать с американского рынка всю российскую энергетику, в том числе уран», — заявил сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо. По его словам, законопроект нацелен на укрепление национальной безопасности США, а также рассчитан на то, чтобы лишить Россию любых доходов, которые могли бы идти на финансирование спецоперации на Украине. Сенатор от штата Западная Вирджиния Джо Манчин отметил, что документ даст гарантию того, что атомные энергетические компании США не будут зависеть от импортируемого из РФ уранового топлива. Ранее сообщалось о давлении Запада на Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Турцию по поводу запрета поставок в Россию ряда товаров, которые могут оказать ей помощь в военном отношении. В американском кабмине заявляли, что они саботируют санкционную политику США и мешают сдерживанию российской экономики.