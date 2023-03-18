Bild: на яхте, которую подозревают в причастности к взрывам на «Северных потоках», найдены улики

18 марта 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

На яхте «Андромеда» нашли улики, сообщают немецкие СМИ Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» На яхте «Андромеда», на которой предположительно приплыли диверсанты, чтобы совершить подрывы на «Северных потоках», найдены предметы одежды и волосы. Эти предметы значатся в списке найденных следственными органами вещей на яхте. «Следственные органы располагают несколькими предметами одежды, в их числе термофутболка фирмы Icebreaker и черная кепка Von Lamezan. На ней найдены волосы, которые сейчас исследуют в лаборатории на наличие следов ДНК», — передает Bild. Новость по теме Кто взорвал «Северные потоки»: основные версии. Карта Журналисты немецкого телеканала RTL также побывали на «Андромеде» с военным водолазом Йенсем Хенером. Они провели эксперимент, в ходе которого установили, что на этой яхте нет достаточного места для перевоза взрывчатки. «Моя личная оценка такова: нет, это невозможно», — считает Йенс Хенер. Взрывы на «Северных потоках» были совершены в ночь на 26 сентября. Американский журналист Сеймур Херш провел независимое расследование, которое доказывает причастность к диверсии водолазов из США. В то же время в СМИ появилась информация, что подрывы были совершены людьми, связанными с Украиной, сообщает телеканал 360. Предположительно, они приплыли на место теракта на яхте «Андромеда», передает RT. В России усомнились вероятности такой версии. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Киев не причастен к диверсии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На яхте «Андромеда», на которой предположительно приплыли диверсанты, чтобы совершить подрывы на «Северных потоках», найдены предметы одежды и волосы. Эти предметы значатся в списке найденных следственными органами вещей на яхте. «Следственные органы располагают несколькими предметами одежды, в их числе термофутболка фирмы Icebreaker и черная кепка Von Lamezan. На ней найдены волосы, которые сейчас исследуют в лаборатории на наличие следов ДНК», — передает Bild. Журналисты немецкого телеканала RTL также побывали на «Андромеде» с военным водолазом Йенсем Хенером. Они провели эксперимент, в ходе которого установили, что на этой яхте нет достаточного места для перевоза взрывчатки. «Моя личная оценка такова: нет, это невозможно», — считает Йенс Хенер. Взрывы на «Северных потоках» были совершены в ночь на 26 сентября. Американский журналист Сеймур Херш провел независимое расследование, которое доказывает причастность к диверсии водолазов из США. В то же время в СМИ появилась информация, что подрывы были совершены людьми, связанными с Украиной, сообщает телеканал 360. Предположительно, они приплыли на место теракта на яхте «Андромеда», передает RT. В России усомнились вероятности такой версии. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Киев не причастен к диверсии.