Bild: на яхте, которую подозревают в причастности к взрывам на «Северных потоках», найдены улики

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На яхте «Андромеда» нашли улики, сообщают немецкие СМИ Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

На яхте «Андромеда», на которой предположительно приплыли диверсанты, чтобы совершить подрывы на «Северных потоках», найдены предметы одежды и волосы. Эти предметы значатся в списке найденных следственными органами вещей на яхте.

«Следственные органы располагают несколькими предметами одежды, в их числе термофутболка фирмы Icebreaker и черная кепка Von Lamezan. На ней найдены волосы, которые сейчас исследуют в лаборатории на наличие следов ДНК», — передает Bild.

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Журналисты немецкого телеканала RTL также побывали на «Андромеде» с военным водолазом Йенсем Хенером. Они провели эксперимент, в ходе которого установили, что на этой яхте нет достаточного места для перевоза взрывчатки. «Моя личная оценка такова: нет, это невозможно», — считает Йенс Хенер.

Взрывы на «Северных потоках» были совершены в ночь на 26 сентября. Американский журналист Сеймур Херш провел независимое расследование, которое доказывает причастность к диверсии водолазов из США. В то же время в СМИ появилась информация, что подрывы были совершены людьми, связанными с Украиной, сообщает телеканал 360. Предположительно, они приплыли на место теракта на яхте «Андромеда», передает RT. В России усомнились вероятности такой версии. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Киев не причастен к диверсии.

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На яхте «Андромеда», на которой предположительно приплыли диверсанты, чтобы совершить подрывы на «Северных потоках», найдены предметы одежды и волосы. Эти предметы значатся в списке найденных следственными органами вещей на яхте. «Следственные органы располагают несколькими предметами одежды, в их числе термофутболка фирмы Icebreaker и черная кепка Von Lamezan. На ней найдены волосы, которые сейчас исследуют в лаборатории на наличие следов ДНК», — передает Bild. Журналисты немецкого телеканала RTL также побывали на «Андромеде» с военным водолазом Йенсем Хенером. Они провели эксперимент, в ходе которого установили, что на этой яхте нет достаточного места для перевоза взрывчатки. «Моя личная оценка такова: нет, это невозможно», — считает Йенс Хенер. Взрывы на «Северных потоках» были совершены в ночь на 26 сентября. Американский журналист Сеймур Херш провел независимое расследование, которое доказывает причастность к диверсии водолазов из США. В то же время в СМИ появилась информация, что подрывы были совершены людьми, связанными с Украиной, сообщает телеканал 360. Предположительно, они приплыли на место теракта на яхте «Андромеда», передает RT. В России усомнились вероятности такой версии. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Киев не причастен к диверсии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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