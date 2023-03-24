Российские экологи нашли замену акции «Час Земли»

Российские экологи призвали граждан, государственные и частные организации отказаться 25 марта от подсветки на один час в рамках новой акции «Помочь планете». Об этом сообщается на сайте «Зеленый патруль». Мероприятие может стать альтернативой проводимому ранее «Часу Земли».
«Призываем граждан, государственные и частные организации, федеральные и региональные органы власти поддержать альтернативную акцию и отключить подсветку, снизить потребление энергии 25 марта в 20 часов 30 минут на один час», — говорится в заявлении. Там же уточняется, что акция носит символический характер. Активисты хотят показать, что Россия всегда готова помочь планете и бережно относится к ее ресурсам.
Ранее Кремль решил отказаться от участия в акции «Час Земли», сообщает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это тем, что Всемирный фонд дикой природы (WWF), проводящий акцию, является иноагентом. «Час Земли» — это ежегодная международная акция, проводимая с 2007 года в последнюю субботу марта. Ее целью заявлено побуждение населения Земли бережно относиться к природе и ее ресурсам.
Российские экологи призвали граждан, государственные и частные организации отказаться 25 марта от подсветки на один час в рамках новой акции «Помочь планете». Об этом сообщается на сайте «Зеленый патруль». Мероприятие может стать альтернативой проводимому ранее «Часу Земли». «Призываем граждан, государственные и частные организации, федеральные и региональные органы власти поддержать альтернативную акцию и отключить подсветку, снизить потребление энергии 25 марта в 20 часов 30 минут на один час», — говорится в заявлении. Там же уточняется, что акция носит символический характер. Активисты хотят показать, что Россия всегда готова помочь планете и бережно относится к ее ресурсам. Ранее Кремль решил отказаться от участия в акции «Час Земли», сообщает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это тем, что Всемирный фонд дикой природы (WWF), проводящий акцию, является иноагентом. «Час Земли» — это ежегодная международная акция, проводимая с 2007 года в последнюю субботу марта. Ее целью заявлено побуждение населения Земли бережно относиться к природе и ее ресурсам.