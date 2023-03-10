Минюст РФ включил в реестр иноагентов Гуриева, Гудкова, а также Всемирный фонд природы

10 марта 2023 в 23:39 Размер текста - 17 +

В списке иноагентов оказались пять граждан и две организации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Министерство юстиции России внесло 10 марта в реестр иноагентов экономиста Сергея Гуриева*, политика Геннадия Гудкова*, и Всемирный фонд природы*. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. «С.М. Гуриев участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов. Высказывался против специальной военной операции на Украине. Проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в официальном сообщении Минюста. В ведомстве сообщили, что Всемирный фонд природы под видом деятельности по защите природы препятствовал реализации промышленных проектов в России и поддерживался иностранными источниками. Геннадий Гудков негативно высказывался в отношении военнослужащих ВС РФ, призывал к предоставлению вооружения Украине, открыто выступая в ее поддержку. В список также попала блогер Вераника Водвуд* (Никсель-Пиксель), которая открыто выступала в поддержку Украины и Верн получала денежные средства от иностранных источников. В списке иноагентов оказался Фонд «Свободная Бурятия»*. Он создан на территории США и распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти РФ. Д. Е. Губарев* распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами. Проживает за пределами Российской Федерации. Ранее стало известно, что в Госдуме рассмотрят инициативу о лишении российского гражданства тех, кто имеет статус иноагента. Соответствующее обращение направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину. 3 февраля Минюст внес в список иноагентов блогера Николая Соболева*, политолога Павла Мезерина*, писательниц Елену Прокашеву* и Екатерину Дудко*. *Признан в РФ иностранным агентом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство юстиции России внесло 10 марта в реестр иноагентов экономиста Сергея Гуриева*, политика Геннадия Гудкова*, и Всемирный фонд природы*. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. «С.М. Гуриев участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов. Высказывался против специальной военной операции на Украине. Проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в официальном сообщении Минюста. В ведомстве сообщили, что Всемирный фонд природы под видом деятельности по защите природы препятствовал реализации промышленных проектов в России и поддерживался иностранными источниками. Геннадий Гудков негативно высказывался в отношении военнослужащих ВС РФ, призывал к предоставлению вооружения Украине, открыто выступая в ее поддержку. В список также попала блогер Вераника Водвуд* (Никсель-Пиксель), которая открыто выступала в поддержку Украины и Верн получала денежные средства от иностранных источников. В списке иноагентов оказался Фонд «Свободная Бурятия»*. Он создан на территории США и распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти РФ. Д. Е. Губарев* распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами. Проживает за пределами Российской Федерации. Ранее стало известно, что в Госдуме рассмотрят инициативу о лишении российского гражданства тех, кто имеет статус иноагента. Соответствующее обращение направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину. 3 февраля Минюст внес в список иноагентов блогера Николая Соболева*, политолога Павла Мезерина*, писательниц Елену Прокашеву* и Екатерину Дудко*. *Признан в РФ иностранным агентом.