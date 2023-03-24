Депутат Госдумы объяснил необходимость провести аналог «Часа Земли» в России

Депутат Госдумы Фетисов призвал заботиться о природе, несмотря на политику

24 марта 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

Россиян призвали отключить свет на час Фото: Антон Белицкий © URA.RU Сохранение чистой планеты, различные экологические мероприятия должны быть вне политики, поэтому в РФ проведут свою акцию «Помочь планете» взамен «Часу планеты», проводимой Всемирным фондом дикой природы (признан в РФ иноагентом). Об этом разговоре с URA.RU заявил председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП), посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды ГД РФ Вячеслав Фетисов. «Мы считаем, что акцию проводить надо. Спорт, наука и экология должны быть вне политики. Нам важно и нужно заботиться о том, какую планету мы оставим следующему поколению. Все, что мы можем сделать для того, чтобы передать ее в лучшем состоянии, мы сделаем. Когда примешивают политический аспект, это категорически неправильно. Поэтому российское общество охраны природы выступило с обращением по поводу проведения акции „Помочь планете“», — сказал Вячеслав Фетисов. Председатель комиссии по экологии и окружающей среде Общественной Палаты Российской Федерации Елена Шаройкина также высказалась в поддержку данного предложения. «Призываю каждого присоединиться, и в 20.30 по московскому времени отключить все электроприборы. Россия неизменно поддерживает эту инициативу. Участие нашей страны в глобальной акции — символ приверженности принципам устойчивого развития и всем международным обязательствам, в частности Парижскому соглашению», — подчеркнула общественный деятель. По словам исполнительного директора ООО «Зеленый Патруль» Андрея Нагибина, Запад сам противоречит зеленой повестке, которой призывал следовать. «Парижское соглашение, в которое Россия вошла совсем недавно — очень весомая история. Но в данный момент мы считаем, что зеленая повестка, которую объявила Европа, больше похожа на фарс. Они расконсервируют угольные шахты, забыли, что объявили атомную энергетику вредной. Именно Россия соблюдает всю свою зеленую повестку. Нацпроект „Экология“ ни на копейку не уменьшился, несмотря на все трудности. Мы соблюдаем все обязательства, которые взяли на себя. Поэтому мы и решили, что присоединимся к этой международной акции, но она будет называться по-нашему — „Помочь планете“», — объяснил эксперт. Всемирный фонд дикой природы (WWF), проводящий акцию «Час Земли», является иноагентом. Российские экологи предложили провести свое альтернативное мероприятие и снизить потребление энергии на один час 25 марта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сохранение чистой планеты, различные экологические мероприятия должны быть вне политики, поэтому в РФ проведут свою акцию «Помочь планете» взамен «Часу планеты», проводимой Всемирным фондом дикой природы (признан в РФ иноагентом). Об этом разговоре с URA.RU заявил председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП), посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды ГД РФ Вячеслав Фетисов. «Мы считаем, что акцию проводить надо. Спорт, наука и экология должны быть вне политики. Нам важно и нужно заботиться о том, какую планету мы оставим следующему поколению. Все, что мы можем сделать для того, чтобы передать ее в лучшем состоянии, мы сделаем. Когда примешивают политический аспект, это категорически неправильно. Поэтому российское общество охраны природы выступило с обращением по поводу проведения акции „Помочь планете“», — сказал Вячеслав Фетисов. Председатель комиссии по экологии и окружающей среде Общественной Палаты Российской Федерации Елена Шаройкина также высказалась в поддержку данного предложения. «Призываю каждого присоединиться, и в 20.30 по московскому времени отключить все электроприборы. Россия неизменно поддерживает эту инициативу. Участие нашей страны в глобальной акции — символ приверженности принципам устойчивого развития и всем международным обязательствам, в частности Парижскому соглашению», — подчеркнула общественный деятель. По словам исполнительного директора ООО «Зеленый Патруль» Андрея Нагибина, Запад сам противоречит зеленой повестке, которой призывал следовать. «Парижское соглашение, в которое Россия вошла совсем недавно — очень весомая история. Но в данный момент мы считаем, что зеленая повестка, которую объявила Европа, больше похожа на фарс. Они расконсервируют угольные шахты, забыли, что объявили атомную энергетику вредной. Именно Россия соблюдает всю свою зеленую повестку. Нацпроект „Экология“ ни на копейку не уменьшился, несмотря на все трудности. Мы соблюдаем все обязательства, которые взяли на себя. Поэтому мы и решили, что присоединимся к этой международной акции, но она будет называться по-нашему — „Помочь планете“», — объяснил эксперт. Всемирный фонд дикой природы (WWF), проводящий акцию «Час Земли», является иноагентом. Российские экологи предложили провести свое альтернативное мероприятие и снизить потребление энергии на один час 25 марта.