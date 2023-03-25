25 марта 2023

Экс-госсекретарь США сделал пугающий прогноз по новой холодной войне

Экс-госсекретарь Киссинджер: вторая холодная война развернется между Китаем и США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Китайская народная республика. КНР, китайцы, экспо, кнр, китай, всемирная выставка, шанхай, все флаги мира, международный саммит, международная выставка
Мир ожидает вторая холодная война, подчеркнул Генри Киссинджер Фото:

США готовятся к новой холодной войне, на этот раз с Китаем. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он добавил, что на этот раз данный период будет намного опаснее.

«Вторая холодная война будет более опасной, чем первая», — отметил Генри Киссинджер. Его слова приводит испанская газета El Mundo. Экс-секретарь уточнил, что война, вероятнее всего, начнется между США и КНР. При это он подчеркнул, что основная опасность будет заключаться в том, что обе страны обладают одинаковыми экономическими ресурсами и стороны на сегодня являются явными противниками.

Ранее авторы газеты The American Thinker писали, что США проиграют в предполагаемой холодной войне из-за низкого доверия американцев к собственным властям. Журналисты подчеркивали, что в геополитическом противостоянии также будет участвовать Россия. Ранее РФ и КНР обсуждали дальнейшее сотрудничество между странами, пишут «Невские новости». В настоящий момент Запад серьезно обеспокоен из-за поддержки президента России Владимира Путина со стороны КНР и других стран, пишут «Известия».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

США готовятся к новой холодной войне, на этот раз с Китаем. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он добавил, что на этот раз данный период будет намного опаснее. «Вторая холодная война будет более опасной, чем первая», — отметил Генри Киссинджер. Его слова приводит испанская газета El Mundo. Экс-секретарь уточнил, что война, вероятнее всего, начнется между США и КНР. При это он подчеркнул, что основная опасность будет заключаться в том, что обе страны обладают одинаковыми экономическими ресурсами и стороны на сегодня являются явными противниками. Ранее авторы газеты The American Thinker писали, что США проиграют в предполагаемой холодной войне из-за низкого доверия американцев к собственным властям. Журналисты подчеркивали, что в геополитическом противостоянии также будет участвовать Россия. Ранее РФ и КНР обсуждали дальнейшее сотрудничество между странами, пишут «Невские новости». В настоящий момент Запад серьезно обеспокоен из-за поддержки президента России Владимира Путина со стороны КНР и других стран, пишут «Известия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...