Экс-госсекретарь США сделал пугающий прогноз по новой холодной войне

Экс-госсекретарь Киссинджер: вторая холодная война развернется между Китаем и США

26 марта 2023 в 08:19 Размер текста - 17 +

Мир ожидает вторая холодная война, подчеркнул Генри Киссинджер Фото: Сергей Русанов © URA.RU США готовятся к новой холодной войне, на этот раз с Китаем. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он добавил, что на этот раз данный период будет намного опаснее. «Вторая холодная война будет более опасной, чем первая», — отметил Генри Киссинджер. Его слова приводит испанская газета El Mundo. Экс-секретарь уточнил, что война, вероятнее всего, начнется между США и КНР. При это он подчеркнул, что основная опасность будет заключаться в том, что обе страны обладают одинаковыми экономическими ресурсами и стороны на сегодня являются явными противниками. Ранее авторы газеты The American Thinker писали, что США проиграют в предполагаемой холодной войне из-за низкого доверия американцев к собственным властям. Журналисты подчеркивали, что в геополитическом противостоянии также будет участвовать Россия. Ранее РФ и КНР обсуждали дальнейшее сотрудничество между странами, пишут « Невские новости». В настоящий момент Запад серьезно обеспокоен из-за поддержки президента России Владимира Путина со стороны КНР и других стран, пишут «Известия».

США готовятся к новой холодной войне, на этот раз с Китаем. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он добавил, что на этот раз данный период будет намного опаснее. «Вторая холодная война будет более опасной, чем первая», — отметил Генри Киссинджер. Его слова приводит испанская газета El Mundo. Экс-секретарь уточнил, что война, вероятнее всего, начнется между США и КНР. При это он подчеркнул, что основная опасность будет заключаться в том, что обе страны обладают одинаковыми экономическими ресурсами и стороны на сегодня являются явными противниками. Ранее авторы газеты The American Thinker писали, что США проиграют в предполагаемой холодной войне из-за низкого доверия американцев к собственным властям. Журналисты подчеркивали, что в геополитическом противостоянии также будет участвовать Россия. Ранее РФ и КНР обсуждали дальнейшее сотрудничество между странами, пишут «Невские новости». В настоящий момент Запад серьезно обеспокоен из-за поддержки президента России Владимира Путина со стороны КНР и других стран, пишут «Известия».