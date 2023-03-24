AT: США неизбежно проиграют России и Китаю во второй холодной войне

25 марта 2023 в 07:25 Размер текста - 17 +

Россия и Китай концентрируются на укреплении чувства патриотизма своих граждан, пишет The American Thinker Фото: Владимир Андреев © URA.RU США проиграют во второй холодной войне с Россией и Китаем из-за низкого доверия к властям среди американцев. При этом в РФ и КНР население почти единодушно поддерживает государственную власть. Об этом написали в The American Thinker. «Рейтинг [президента Росcии] Владимира Путина — 82%, китайцы выражают почти единодушное доверие правительству [главы КНР] Си Цзиньпина, в то время как меньше трети американцев доверяют своим властям. Эти статистические данные не случайны и говорят о неизбежном проигрыше Америки во второй холодной войне», — написала автор статьи Кэтлин Браш. По словам журналиста, Россия стремится взрастить политическую память, чтобы граждане гордились своей страной. Китай имеет схожий подход, уделяя большое внимание патриотизму. При этом США концентрируются на негативных моментах истории государства, а именно на рабстве и расизме, заявила Браш. Ранее стало известно о подготовке национальной гвардии США к возможным конфликтам с Россией и Китаем в Арктике, передает «Национальная служба новостей». Позже западные СМИ написали о том, что РФ и КНР угрожают американскому доллару, который является «главной сверхспособностью» Вашингтона, пишет «Царьград».

США проиграют во второй холодной войне с Россией и Китаем из-за низкого доверия к властям среди американцев. При этом в РФ и КНР население почти единодушно поддерживает государственную власть. Об этом написали в The American Thinker. «Рейтинг [президента Росcии] Владимира Путина — 82%, китайцы выражают почти единодушное доверие правительству [главы КНР] Си Цзиньпина, в то время как меньше трети американцев доверяют своим властям. Эти статистические данные не случайны и говорят о неизбежном проигрыше Америки во второй холодной войне», — написала автор статьи Кэтлин Браш. По словам журналиста, Россия стремится взрастить политическую память, чтобы граждане гордились своей страной. Китай имеет схожий подход, уделяя большое внимание патриотизму. При этом США концентрируются на негативных моментах истории государства, а именно на рабстве и расизме, заявила Браш. Ранее стало известно о подготовке национальной гвардии США к возможным конфликтам с Россией и Китаем в Арктике, передает «Национальная служба новостей». Позже западные СМИ написали о том, что РФ и КНР угрожают американскому доллару, который является «главной сверхспособностью» Вашингтона, пишет «Царьград».