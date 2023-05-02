ВСУ выпустили десять снарядов по курскому поселку Теткино. Фото

02 мая 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

В семи домовладениях повреждены крыши, фасады, окна, заборы Фото: telegram-канал Романа Старовойта новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поселок Теткино Курской области утром 2 мая подвергся обстрелу с территории Украины. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, всего было зафиксировано 10 прилетов. «Зафиксировано 10 прилетов. Пострадавших нет. В семи домовладениях повреждены крыши, фасады, окна, заборы», — сообщил Старовойт в своем telegram-канале. Кроме того, в результате обстрела оказалась повреждена газовая труба низкого давления. Ремонтные работы уже ведутся. Ранее ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области. Один из домов загорелся после попадания снаряда. Пострадавших нет. Фото: telegram-канал Романа Старовойта

Поселок Теткино Курской области утром 2 мая подвергся обстрелу с территории Украины. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, всего было зафиксировано 10 прилетов. «Зафиксировано 10 прилетов. Пострадавших нет. В семи домовладениях повреждены крыши, фасады, окна, заборы», — сообщил Старовойт в своем telegram-канале. Кроме того, в результате обстрела оказалась повреждена газовая труба низкого давления. Ремонтные работы уже ведутся. Ранее ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области. Один из домов загорелся после попадания снаряда. Пострадавших нет.