ВСУ выпустили десять снарядов по курскому поселку Теткино. Фото

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В семи домовладениях повреждены крыши, фасады, окна, заборы
В семи домовладениях повреждены крыши, фасады, окна, заборы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поселок Теткино Курской области утром 2 мая подвергся обстрелу с территории Украины. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, всего было зафиксировано 10 прилетов.

«Зафиксировано 10 прилетов. Пострадавших нет. В семи домовладениях повреждены крыши, фасады, окна, заборы», — сообщил Старовойт в своем telegram-канале. Кроме того, в результате обстрела оказалась повреждена газовая труба низкого давления. Ремонтные работы уже ведутся.

Ранее ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области. Один из домов загорелся после попадания снаряда. Пострадавших нет.

Фото:

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Поселок Теткино Курской области утром 2 мая подвергся обстрелу с территории Украины. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, всего было зафиксировано 10 прилетов. «Зафиксировано 10 прилетов. Пострадавших нет. В семи домовладениях повреждены крыши, фасады, окна, заборы», — сообщил Старовойт в своем telegram-канале. Кроме того, в результате обстрела оказалась повреждена газовая труба низкого давления. Ремонтные работы уже ведутся. Ранее ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области. Один из домов загорелся после попадания снаряда. Пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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