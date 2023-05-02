В семи домовладениях повреждены крыши, фасады, окна, заборы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Поселок Теткино Курской области утром 2 мая подвергся обстрелу с территории Украины. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, всего было зафиксировано 10 прилетов.
«Зафиксировано 10 прилетов. Пострадавших нет. В семи домовладениях повреждены крыши, фасады, окна, заборы», — сообщил Старовойт в своем telegram-канале. Кроме того, в результате обстрела оказалась повреждена газовая труба низкого давления. Ремонтные работы уже ведутся.
Ранее ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области. Один из домов загорелся после попадания снаряда. Пострадавших нет.
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