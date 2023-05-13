Зеленский сомневается, что Трамп способен урегулировать конфликт на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп не способен урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Такое мнение высказал действующий украинский глава Владимир Зеленский.
Зеленский напомнил, что встречался с Трампом, когда тот был президентом. «У меня была встреча с Трампом. <…> Не уверен, что он был глубоко погружен в этот вопрос (конфликт РФ и Украины — прим. URA.RU), тем не менее он не решил этот вопрос», — заявил Владимир Зеленский на встрече с представителями итальянских СМИ, передает ТАСС.
Трамп многократно заявлял, что способен урегулировать конфликт на Украине за 24 часа. По его словам, в случае его переизбрания «это не составит труда».
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