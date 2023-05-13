13 мая 2023

Зеленский сомневается, что Трамп способен урегулировать конфликт на Украине

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Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Украинский глава выразил сомнения, что у Дональда Трампа получится урегулировать конфликт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп не способен урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Такое мнение высказал действующий украинский глава Владимир Зеленский.

Зеленский напомнил, что встречался с Трампом, когда тот был президентом. «У меня была встреча с Трампом. <…> Не уверен, что он был глубоко погружен в этот вопрос (конфликт РФ и Украины — прим. URA.RU), тем не менее он не решил этот вопрос», — заявил Владимир Зеленский на встрече с представителями итальянских СМИ, передает ТАСС.

Трамп многократно заявлял, что способен урегулировать конфликт на Украине за 24 часа. По его словам, в случае его переизбрания «это не составит труда».

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Экс-президент США Дональд Трамп не способен урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Такое мнение высказал действующий украинский глава Владимир Зеленский. Зеленский напомнил, что встречался с Трампом, когда тот был президентом. «У меня была встреча с Трампом. <…> Не уверен, что он был глубоко погружен в этот вопрос (конфликт РФ и Украины — прим. URA.RU), тем не менее он не решил этот вопрос», — заявил Владимир Зеленский на встрече с представителями итальянских СМИ, передает ТАСС. Трамп многократно заявлял, что способен урегулировать конфликт на Украине за 24 часа. По его словам, в случае его переизбрания «это не составит труда».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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