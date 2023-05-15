Макрон: Франция «открыла» двери для обучения пилотов ВСУ

TF1: Макрон выразил готовность начать обучение украинских летчиков «уже сейчас»

15 мая 2023 в 23:40 Размер текста - 17 +

Макрон выразил готовность начать обучение украинских летчиков «уже сейчас» Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция готова принять у себя летчиков украинской армии и начать их обучение уже сейчас. Такую готовность выразил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мы открыли двери для обучения украинских пилотов. Обучение украинских пилотов французским военными может начаться уже сейчас», — заявил Макрон во время прямого эфира на французском телеканале TF1. Трансляция также ведется в аккаунте Twitter президента страны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл на переговоры с Макроном. В их совместном заявлении миру лидеры стран попросили ввести санкции против России. Тем не менее, Макрон убежден, что безопасность ЕС зависит, в том числе и от отсутствия конфронтации с Россией.

Франция готова принять у себя летчиков украинской армии и начать их обучение уже сейчас. Такую готовность выразил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мы открыли двери для обучения украинских пилотов. Обучение украинских пилотов французским военными может начаться уже сейчас», — заявил Макрон во время прямого эфира на французском телеканале TF1. Трансляция также ведется в аккаунте Twitter президента страны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл на переговоры с Макроном. В их совместном заявлении миру лидеры стран попросили ввести санкции против России. Тем не менее, Макрон убежден, что безопасность ЕС зависит, в том числе и от отсутствия конфронтации с Россией.