15 мая 2023

Макрон: Франция «открыла» двери для обучения пилотов ВСУ

TF1: Макрон выразил готовность начать обучение украинских летчиков «уже сейчас»
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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Макрон выразил готовность начать обучение украинских летчиков «уже сейчас» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Франция готова принять у себя летчиков украинской армии и начать их обучение уже сейчас. Такую готовность выразил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Мы открыли двери для обучения украинских пилотов. Обучение украинских пилотов французским военными может начаться уже сейчас», — заявил Макрон во время прямого эфира на французском телеканале TF1. Трансляция также ведется в аккаунте Twitter президента страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл на переговоры с Макроном. В их совместном заявлении миру лидеры стран попросили ввести санкции против России. Тем не менее, Макрон убежден, что безопасность ЕС зависит, в том числе и от отсутствия конфронтации с Россией.

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Франция готова принять у себя летчиков украинской армии и начать их обучение уже сейчас. Такую готовность выразил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мы открыли двери для обучения украинских пилотов. Обучение украинских пилотов французским военными может начаться уже сейчас», — заявил Макрон во время прямого эфира на французском телеканале TF1. Трансляция также ведется в аккаунте Twitter президента страны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл на переговоры с Макроном. В их совместном заявлении миру лидеры стран попросили ввести санкции против России. Тем не менее, Макрон убежден, что безопасность ЕС зависит, в том числе и от отсутствия конфронтации с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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