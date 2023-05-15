Макрон: Франция «открыла» двери для обучения пилотов ВСУ

Франция готова принять у себя летчиков украинской армии и начать их обучение уже сейчас. Такую готовность выразил президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Мы открыли двери для обучения украинских пилотов. Обучение украинских пилотов французским военными может начаться уже сейчас», — заявил Макрон во время прямого
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл на переговоры с Макроном. В их совместном заявлении миру лидеры стран попросили ввести санкции против России. Тем не менее, Макрон убежден, что безопасность ЕС зависит, в том числе и от отсутствия конфронтации с Россией.
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