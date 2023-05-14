Зеленский и Макрон призвали мир к санкциям против РФ

15 мая 2023 в 05:19 Размер текста - 17 +

Эмманюэль Макрон сделал совместное заявление с Зеленским Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Главы Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский призвали усилить санкции против России. Также во время встречи в Париже 14 мая они заявили, что нужно контролировать попытки обойти ограничения через третьи страны. «Украина и Франция согласны с необходимостью усилить наше коллективное давление на Россию посредством новых санкций, чтобы ослабить способность этой страны продолжать боевые действия», — сообщается в публикации Елисейского дворца . Кроме того, лидеры стран считают, что Западу стоит усилить меры по обеспечению эффективности санкций. Они указали, что им необходимо предотвращать обход ограничительных мер через третьи страны. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский отправится по ряду европейских стран, о чем сообщает RT. В ходе своей поездки он также посетил Ахене в Германии, где ему вручили награду имени Карла Великого. Однако во время церемонии лидер Украины уронил медаль, в чем обвинил русских.

Главы Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский призвали усилить санкции против России. Также во время встречи в Париже 14 мая они заявили, что нужно контролировать попытки обойти ограничения через третьи страны. «Украина и Франция согласны с необходимостью усилить наше коллективное давление на Россию посредством новых санкций, чтобы ослабить способность этой страны продолжать боевые действия», — сообщается в публикации Елисейского дворца. Кроме того, лидеры стран считают, что Западу стоит усилить меры по обеспечению эффективности санкций. Они указали, что им необходимо предотвращать обход ограничительных мер через третьи страны. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский отправится по ряду европейских стран, о чем сообщает RT. В ходе своей поездки он также посетил Ахене в Германии, где ему вручили награду имени Карла Великого. Однако во время церемонии лидер Украины уронил медаль, в чем обвинил русских.