21 мая 2023

Белоруссия изменила программы боевой подготовки на фоне конфликта на Украине

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Нато.вооружение. техника. stock, оружие, груз, самолет, stock, переброска, военная помощь
Белоруссия переработала программы боевой подготовки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Программа боевой подготовки в Белоруссии модернизирована на фоне спецоперации на Украине. Об этом рассказал помощник главы Минобороны страны по идеологической работе Леонид Касинский.

«Мы принципиально пересмотрели систему подготовки, <…> сделали принципиальные выводы по закупке, модернизации и оснащению Вооруженных Сил новыми перспективными образцами вооружения и техники», — сказал Касинский в интервью телеканалу ОНТ. Он отметил, что со счетом не списаны некоторые образцы военной техники, которые, по мнению экспертов, относились к «оружию прошлого».

Ранее сообщалось, что в Белоруссии планировалось несколько террористических актов, которые причастны к Украине. Четырех подозреваемых в подготовке терактов задержали, передает телеканал 360.

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Программа боевой подготовки в Белоруссии модернизирована на фоне спецоперации на Украине. Об этом рассказал помощник главы Минобороны страны по идеологической работе Леонид Касинский. «Мы принципиально пересмотрели систему подготовки, <…> сделали принципиальные выводы по закупке, модернизации и оснащению Вооруженных Сил новыми перспективными образцами вооружения и техники», — сказал Касинский в интервью телеканалу ОНТ. Он отметил, что со счетом не списаны некоторые образцы военной техники, которые, по мнению экспертов, относились к «оружию прошлого». Ранее сообщалось, что в Белоруссии планировалось несколько террористических актов, которые причастны к Украине. Четырех подозреваемых в подготовке терактов задержали, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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