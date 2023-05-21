Белоруссия изменила программы боевой подготовки на фоне конфликта на Украине 21 мая 2023 в 23:26 Размер текста - 17 + Белоруссия переработала программы боевой подготовки Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Программа боевой подготовки в Белоруссии модернизирована на фоне спецоперации на Украине. Об этом рассказал помощник главы Минобороны страны по идеологической работе Леонид Касинский. «Мы принципиально пересмотрели систему подготовки, <…> сделали принципиальные выводы по закупке, модернизации и оснащению Вооруженных Сил новыми перспективными образцами вооружения и техники», — сказал Касинский в интервью телеканалу ОНТ. Он отметил, что со счетом не списаны некоторые образцы военной техники, которые, по мнению экспертов, относились к «оружию прошлого». Ранее сообщалось, что в Белоруссии планировалось несколько террористических актов, которые причастны к Украине. Четырех подозреваемых в подготовке терактов задержали, передает телеканал 360. Программа боевой подготовки в Белоруссии модернизирована на фоне спецоперации на Украине. Об этом рассказал помощник главы Минобороны страны по идеологической работе Леонид Касинский. «Мы принципиально пересмотрели систему подготовки, <…> сделали принципиальные выводы по закупке, модернизации и оснащению Вооруженных Сил новыми перспективными образцами вооружения и техники», — сказал Касинский в интервью телеканалу ОНТ. Он отметил, что со счетом не списаны некоторые образцы военной техники, которые, по мнению экспертов, относились к «оружию прошлого». Ранее сообщалось, что в Белоруссии планировалось несколько террористических актов, которые причастны к Украине. Четырех подозреваемых в подготовке терактов задержали, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям