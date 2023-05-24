24 мая 2023

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США не оставляют России другого выбора на Украине

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Американские власти могли избежать конфликта между РФ и Украиной, считает Макгрегор Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США не оставили России выбора в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, американские власти могли избежать конфликта, заставив Украину прекратить дискриминацию русскоязычного населения.

«В США никто не был особенно заинтересован в том, чтобы с кем-то воевать, и уж точно не хотел спонсировать военные действия против России. Но мы, в общем-то, не оставили [президенту России Владимиру] Путину и его правительству особого выбора в данном вопросе», — заявил Макгрегор в эфире youtube-канал Straight Calls with Douglas Macgregor.

Ранее Макгрегор заявлял, что Штаты совместно с НАТО могут начать операцию на Украине после поражения ВСУ в противостоянии с Россией. По его словам, в США до сиз пор сохраняются проукраинские настроения, пишет «Национальная служба новостей». Также Макгрегор призывал США наладить отношения Россией сохранения мира, сообщает телеканал 360.

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США не оставили России выбора в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, американские власти могли избежать конфликта, заставив Украину прекратить дискриминацию русскоязычного населения. «В США никто не был особенно заинтересован в том, чтобы с кем-то воевать, и уж точно не хотел спонсировать военные действия против России. Но мы, в общем-то, не оставили [президенту России Владимиру] Путину и его правительству особого выбора в данном вопросе», — заявил Макгрегор в эфире youtube-канал Straight Calls with Douglas Macgregor. Ранее Макгрегор заявлял, что Штаты совместно с НАТО могут начать операцию на Украине после поражения ВСУ в противостоянии с Россией. По его словам, в США до сиз пор сохраняются проукраинские настроения, пишет «Национальная служба новостей». Также Макгрегор призывал США наладить отношения Россией сохранения мира, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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