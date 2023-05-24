Экс-советник Пентагона Макгрегор: США не оставляют России другого выбора на Украине

25 мая 2023 в 06:21 Размер текста - 17 +

Американские власти могли избежать конфликта между РФ и Украиной, считает Макгрегор Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не оставили России выбора в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, американские власти могли избежать конфликта, заставив Украину прекратить дискриминацию русскоязычного населения. «В США никто не был особенно заинтересован в том, чтобы с кем-то воевать, и уж точно не хотел спонсировать военные действия против России. Но мы, в общем-то, не оставили [президенту России Владимиру] Путину и его правительству особого выбора в данном вопросе», — заявил Макгрегор в эфире youtube-канал Straight Calls with Douglas Macgregor. Ранее Макгрегор заявлял, что Штаты совместно с НАТО могут начать операцию на Украине после поражения ВСУ в противостоянии с Россией. По его словам, в США до сиз пор сохраняются проукраинские настроения, пишет «Национальная служба новостей». Также Макгрегор призывал США наладить отношения Россией сохранения мира, сообщает телеканал 360.

США не оставили России выбора в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, американские власти могли избежать конфликта, заставив Украину прекратить дискриминацию русскоязычного населения. «В США никто не был особенно заинтересован в том, чтобы с кем-то воевать, и уж точно не хотел спонсировать военные действия против России. Но мы, в общем-то, не оставили [президенту России Владимиру] Путину и его правительству особого выбора в данном вопросе», — заявил Макгрегор в эфире youtube-канал Straight Calls with Douglas Macgregor. Ранее Макгрегор заявлял, что Штаты совместно с НАТО могут начать операцию на Украине после поражения ВСУ в противостоянии с Россией. По его словам, в США до сиз пор сохраняются проукраинские настроения, пишет «Национальная служба новостей». Также Макгрегор призывал США наладить отношения Россией сохранения мира, сообщает телеканал 360.