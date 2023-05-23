Экс-советник Пентагона Макгрегор: США введут войска на Украину после поражения ВСУ

23 мая 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

Американские войска могут быть введены в Украину, заявил Дуглас Макгрегор Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки способны ввести свои войска на Украину из-за нежелания признавать поражение Киева. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Я опасаюсь, что американские военно-воздушные и сухопутные войска вместе с силами НАТО могут быть введены на территорию Западной Украины в последний момент, чтобы попытаться каким-то образом спасти украинскую власть от полного уничтожения», — заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Он отметил, что в Вашингтоне сохраняются настроения в поддержку Киева, а после захвата Артемовска даже в Белом доме перестали верить в успех Вооруженных сил Украины. Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о том, что Запад перестал верить в победу Киева после поражения в Артемовске. Он отметил, что США и Европа хотят принудить Зеленского к «заморозке» конфликта. Сам президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что потеря Артемовска способна привести к поражению в конфликте. Город был взят российскими силами 20 мая.

Соединенные Штаты Америки способны ввести свои войска на Украину из-за нежелания признавать поражение Киева. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Я опасаюсь, что американские военно-воздушные и сухопутные войска вместе с силами НАТО могут быть введены на территорию Западной Украины в последний момент, чтобы попытаться каким-то образом спасти украинскую власть от полного уничтожения», — заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Он отметил, что в Вашингтоне сохраняются настроения в поддержку Киева, а после захвата Артемовска даже в Белом доме перестали верить в успех Вооруженных сил Украины. Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о том, что Запад перестал верить в победу Киева после поражения в Артемовске. Он отметил, что США и Европа хотят принудить Зеленского к «заморозке» конфликта. Сам президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что потеря Артемовска способна привести к поражению в конфликте. Город был взят российскими силами 20 мая.