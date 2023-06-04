Минобороны предложило ставить россиян на воинский учет без явки в военкомат

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Пресс-конференция с Зариповым Айратом. Курган, военкомат, военком
Военкомат сможет отправлять уведомления в онлайн-режиме Фото:

Граждане России смогут становиться на воинский учет и сниматься с него без явки в военкомат. С инициативой выступило Минобороны РФ. Уточняется, что правила прохождения медицинского освидетельствования будут оставлены без изменений. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Постановка на воинский учет <…> может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат», — указано в проекте. Кроме того, граждане смогут сниматься с военного учета и вносить изменения в документы на основании сведений, которые содержатся в государственных информационных ресурсах.

По словам ведомства, гражданам будут направляться уведомления в личный кабинет. Однако медицинское освидетельствование будет необходимо проходить в самом военном комиссариате. Указывается, что оповещение о необходимости явки гражданина будет приходить в формате электронной повестки.

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Граждане России смогут становиться на воинский учет и сниматься с него без явки в военкомат. С инициативой выступило Минобороны РФ. Уточняется, что правила прохождения медицинского освидетельствования будут оставлены без изменений. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «Постановка на воинский учет <…> может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат», — указано в проекте. Кроме того, граждане смогут сниматься с военного учета и вносить изменения в документы на основании сведений, которые содержатся в государственных информационных ресурсах. По словам ведомства, гражданам будут направляться уведомления в личный кабинет. Однако медицинское освидетельствование будет необходимо проходить в самом военном комиссариате. Указывается, что оповещение о необходимости явки гражданина будет приходить в формате электронной повестки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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