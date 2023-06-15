Сексолог посоветовал, как сообщить подруге об измене ее мужа

Сексолог Орлов: необходимо подгадать правильный момент, чтобы рассказать об измене

15 июня 2023 в 09:15 Размер текста - 17 +

Рассказывая об измене, необходимо быть тактичным, но объективным, советует Антон Орлов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рассказывать близкому человеку об измене его партнера нужно в правильный момент. Главное найти правильный момент для этого разговора. Об этом рассказал психолог-сексолог Антон Орлов. «Важно найти момент, когда ваша подруга будет готова к серьезному разговору. Выберите спокойное и приватное место, чтобы обеспечить комфорт и конфиденциальность. Выражайте свою заботу», — посоветовал Антон Орлов в разговоре с « Газетой.ru». По его мнению, если человек решился рассказать об измене в чужой семье, он должен быть тактичным. В разговоре с подругой необходимо проявлять заботу, но при этом важно быть объективным. Нужно осознавать индивидуальные особенности человека и близость дружбы в целом. Это поможет понять, стоит ли рассказывать об измене вообще. Сексолог не исключил того факта, что раскрытие правды может сделать только хуже и крайним останется тот, кто рассказал об измене. Ранее семейный психолог Ольга Романив рассказала, что после расставания не стоит общаться с бывшими, если к разлуке привела измена. По мнению сексолога Татьяны Коротковой, мужчины заводят себе любовниц из-за новых сексуальные ощущения.

Рассказывать близкому человеку об измене его партнера нужно в правильный момент. Главное найти правильный момент для этого разговора. Об этом рассказал психолог-сексолог Антон Орлов. «Важно найти момент, когда ваша подруга будет готова к серьезному разговору. Выберите спокойное и приватное место, чтобы обеспечить комфорт и конфиденциальность. Выражайте свою заботу», — посоветовал Антон Орлов в разговоре с «Газетой.ru». По его мнению, если человек решился рассказать об измене в чужой семье, он должен быть тактичным. В разговоре с подругой необходимо проявлять заботу, но при этом важно быть объективным. Нужно осознавать индивидуальные особенности человека и близость дружбы в целом. Это поможет понять, стоит ли рассказывать об измене вообще. Сексолог не исключил того факта, что раскрытие правды может сделать только хуже и крайним останется тот, кто рассказал об измене. Ранее семейный психолог Ольга Романив рассказала, что после расставания не стоит общаться с бывшими, если к разлуке привела измена. По мнению сексолога Татьяны Коротковой, мужчины заводят себе любовниц из-за новых сексуальные ощущения.