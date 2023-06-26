Сальдо рассказал, как продвигается наступление ВСУ на левом берегу Днепра

Сальдо опроверг закрепление ВСУ на левом берегу Днепра

26 июня 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Российские силы уничтожили мелкие группы ВСУ на левом берегу Днепра, заявил Владимир Сальдо Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мелкие украинские группы на левом берегу Днепра под Антоновским мостом были поражены российскими силами. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он опроверг информацию о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра. «Официально сообщаю, что это ложь. Отдельные мелкие группы противника в последние три дня действительно совершили несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом», — заявил Сальдо в своем telegram-канале . Он отметил, что российские военные уничтожили ВСУ как «крыс в мышеловке». По его словам, украинское командование будет отправлять бойцов как «мясо на убой» под Антоновский мост. «Наши бойцы находятся на своих позициях и полны мужества и решимости уничтожить любое количество врагов», — почеркнул Сальдо. Врио губернатора Херсонской области предупредил об увеличении дезинформации и лжи от ВСУ из-за их многочисленных неудач. Он призвал граждан доверять только официальным источникам. Ранее Сальдо заявил, что наступление ВСУ будет провальным. По его мнению, украинские командиры отправят вперед пехоту, которую они набрали из пророссийски настроенных граждан. В этом случае ВС РФ примут бойцов к себе: они увеличат ту часть армии, которая впоследствии уничтожит всех боевиков ВСУ.

Мелкие украинские группы на левом берегу Днепра под Антоновским мостом были поражены российскими силами. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он опроверг информацию о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра. «Официально сообщаю, что это ложь. Отдельные мелкие группы противника в последние три дня действительно совершили несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом», — заявил Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что российские военные уничтожили ВСУ как «крыс в мышеловке». По его словам, украинское командование будет отправлять бойцов как «мясо на убой» под Антоновский мост. «Наши бойцы находятся на своих позициях и полны мужества и решимости уничтожить любое количество врагов», — почеркнул Сальдо. Врио губернатора Херсонской области предупредил об увеличении дезинформации и лжи от ВСУ из-за их многочисленных неудач. Он призвал граждан доверять только официальным источникам. Ранее Сальдо заявил, что наступление ВСУ будет провальным. По его мнению, украинские командиры отправят вперед пехоту, которую они набрали из пророссийски настроенных граждан. В этом случае ВС РФ примут бойцов к себе: они увеличат ту часть армии, которая впоследствии уничтожит всех боевиков ВСУ.