Херсонский губернатор опроверг успешную высадку ВСУ у Антоновского моста

26 июня 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Российская армия уничтожила десант ВСУ, сообщил Владимир Сальдо Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информация украинских telegram-каналов о том, что десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) смог высадиться на левом берегу Днепра и закрепиться в районе Антоновского моста, не соответствует действительности. Об этом заявил врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Пропаганда киевского режима в очередной раз распространяет ложные вбросы о том, что боевики украинских формирований якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. Официально сообщаю, что это ложь. Отдельные мелкие группы противника в последние три дня действительно совершили несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом. Там они и были уничтожены нашими военными, как крысы в мышеловке», — сообщил в своем telegram-канале Владимир Сальдо. Это удалось выяснить URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков. По мнению губернатора, поток дезинформации со стороны украинских СМИ связан с неудачами на фронте. «Наши бойцы находятся на своих позициях и полны мужества и решимости уничтожить любое количество врагов», — заключил Сальдо. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. По его словам, главная задача спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от агрессии со стороны ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Информация украинских telegram-каналов о том, что десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) смог высадиться на левом берегу Днепра и закрепиться в районе Антоновского моста, не соответствует действительности. Об этом заявил врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Пропаганда киевского режима в очередной раз распространяет ложные вбросы о том, что боевики украинских формирований якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. Официально сообщаю, что это ложь. Отдельные мелкие группы противника в последние три дня действительно совершили несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом. Там они и были уничтожены нашими военными, как крысы в мышеловке», — сообщил в своем telegram-канале Владимир Сальдо. Это удалось выяснить URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков. По мнению губернатора, поток дезинформации со стороны украинских СМИ связан с неудачами на фронте. «Наши бойцы находятся на своих позициях и полны мужества и решимости уничтожить любое количество врагов», — заключил Сальдо. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. По его словам, главная задача спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от агрессии со стороны ВСУ.