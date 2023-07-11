В ЛНР сообщили о существенном продвижении России под Купянском

Вооруженным силам России удалось существенно продвинуться в направлении города Купянск Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«За несколько суток ВС РФ значительно продвинулись в направлении населенного пункта Купянск. Также освобожден ряд восточных территорий Харьковской области», — сообщил Марочко в разговоре с ТАСС. По его словам, продвижение ВС РФ заставляет «украинские оккупационные власти» эвакуировать госучреждения, а предприниматели закрывают свои производства и перемещают его на запад Украины.
Ранее Марочко сообщил, что Россия прорвала первую линию обороны Украины на купянском направлении. Он отметил, что российские силы остановили 16 украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и поразили 92 единицы техники, передает телеканал 360.
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