В ЛНР сообщили о существенном продвижении России под Купянском

Марочко: ВС РФ освободили восточные территории Харьковской области
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Андрей Марочко сообщил, что российские силы продвинулись в направлении Харьковской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженным силам России удалось существенно продвинуться в направлении города Купянск Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«За несколько суток ВС РФ значительно продвинулись в направлении населенного пункта Купянск. Также освобожден ряд восточных территорий Харьковской области», — сообщил Марочко в разговоре с ТАСС. По его словам, продвижение ВС РФ заставляет «украинские оккупационные власти» эвакуировать госучреждения, а предприниматели закрывают свои производства и перемещают его на запад Украины.

Ранее Марочко сообщил, что Россия прорвала первую линию обороны Украины на купянском направлении. Он отметил, что российские силы остановили 16 украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и поразили 92 единицы техники, передает телеканал 360.

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Вооруженным силам России удалось существенно продвинуться в направлении города Купянск Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «За несколько суток ВС РФ значительно продвинулись в направлении населенного пункта Купянск. Также освобожден ряд восточных территорий Харьковской области», — сообщил Марочко в разговоре с ТАСС. По его словам, продвижение ВС РФ заставляет «украинские оккупационные власти» эвакуировать госучреждения, а предприниматели закрывают свои производства и перемещают его на запад Украины. Ранее Марочко сообщил, что Россия прорвала первую линию обороны Украины на купянском направлении. Он отметил, что российские силы остановили 16 украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и поразили 92 единицы техники, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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