В ЛНР сообщили о существенном продвижении России под Купянском

Марочко: ВС РФ освободили восточные территории Харьковской области

11 июля 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Андрей Марочко сообщил, что российские силы продвинулись в направлении Харьковской области Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженным силам России удалось существенно продвинуться в направлении города Купянск Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «За несколько суток ВС РФ значительно продвинулись в направлении населенного пункта Купянск. Также освобожден ряд восточных территорий Харьковской области», — сообщил Марочко в разговоре с ТАСС. По его словам, продвижение ВС РФ заставляет «украинские оккупационные власти» эвакуировать госучреждения, а предприниматели закрывают свои производства и перемещают его на запад Украины. Ранее Марочко сообщил, что Россия прорвала первую линию обороны Украины на купянском направлении. Он отметил, что российские силы остановили 16 украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и поразили 92 единицы техники, передает телеканал 360.

Вооруженным силам России удалось существенно продвинуться в направлении города Купянск Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «За несколько суток ВС РФ значительно продвинулись в направлении населенного пункта Купянск. Также освобожден ряд восточных территорий Харьковской области», — сообщил Марочко в разговоре с ТАСС. По его словам, продвижение ВС РФ заставляет «украинские оккупационные власти» эвакуировать госучреждения, а предприниматели закрывают свои производства и перемещают его на запад Украины. Ранее Марочко сообщил, что Россия прорвала первую линию обороны Украины на купянском направлении. Он отметил, что российские силы остановили 16 украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и поразили 92 единицы техники, передает телеканал 360.