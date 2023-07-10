Марочко заявил о 72 атаках ВСУ на луганском направлении

Армия России за неделю отразила более 70 атак Вооруженных сил Украины на луганском направлении. Об этом сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В течение недели ВС РФ на луганском тактическом направлении отражено порядка 72 атак противника. Ликвидировано более 2,6 тысяч украинских боевиков и наемников», — приводит слова Марочко ТАСС. Он отметил, что украинская армия понесла значительные потери в личном составе и технике на данном направлении.
Ранее начальник пресс-центра Южной группировки ВС РФ Вадим Астафьев заявил об успешном отражении атак Вооруженных сил Украины на трех направлениях: соледаро-артемовском, александро-калиновском и лисичанском. По его словам, авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы и оружия противника в районах пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка.
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