Марочко заявил о 72 атаках ВСУ на луганском направлении 10 июля 2023 в 10:02 Размер текста - 17 + Армия России нанесла значительный ущерб личному составу и технике ВСУ Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России за неделю отразила более 70 атак Вооруженных сил Украины на луганском направлении. Об этом сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В течение недели ВС РФ на луганском тактическом направлении отражено порядка 72 атак противника. Ликвидировано более 2,6 тысяч украинских боевиков и наемников», — приводит слова Марочко ТАСС. Он отметил, что украинская армия понесла значительные потери в личном составе и технике на данном направлении. Ранее начальник пресс-центра Южной группировки ВС РФ Вадим Астафьев заявил об успешном отражении атак Вооруженных сил Украины на трех направлениях: соледаро-артемовском, александро-калиновском и лисичанском. По его словам, авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы и оружия противника в районах пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка. Армия России за неделю отразила более 70 атак Вооруженных сил Украины на луганском направлении. Об этом сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В течение недели ВС РФ на луганском тактическом направлении отражено порядка 72 атак противника. Ликвидировано более 2,6 тысяч украинских боевиков и наемников», — приводит слова Марочко ТАСС. Он отметил, что украинская армия понесла значительные потери в личном составе и технике на данном направлении. Ранее начальник пресс-центра Южной группировки ВС РФ Вадим Астафьев заявил об успешном отражении атак Вооруженных сил Украины на трех направлениях: соледаро-артемовском, александро-калиновском и лисичанском. По его словам, авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы и оружия противника в районах пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям