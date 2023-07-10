Марочко заявил о 72 атаках ВСУ на луганском направлении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
Армия России нанесла значительный ущерб личному составу и технике ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России за неделю отразила более 70 атак Вооруженных сил Украины на луганском направлении. Об этом сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В течение недели ВС РФ на луганском тактическом направлении отражено порядка 72 атак противника. Ликвидировано более 2,6 тысяч украинских боевиков и наемников», — приводит слова Марочко ТАСС. Он отметил, что украинская армия понесла значительные потери в личном составе и технике на данном направлении.

Ранее начальник пресс-центра Южной группировки ВС РФ Вадим Астафьев заявил об успешном отражении атак Вооруженных сил Украины на трех направлениях: соледаро-артемовском, александро-калиновском и лисичанском. По его словам, авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы и оружия противника в районах пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия России за неделю отразила более 70 атак Вооруженных сил Украины на луганском направлении. Об этом сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В течение недели ВС РФ на луганском тактическом направлении отражено порядка 72 атак противника. Ликвидировано более 2,6 тысяч украинских боевиков и наемников», — приводит слова Марочко ТАСС. Он отметил, что украинская армия понесла значительные потери в личном составе и технике на данном направлении. Ранее начальник пресс-центра Южной группировки ВС РФ Вадим Астафьев заявил об успешном отражении атак Вооруженных сил Украины на трех направлениях: соледаро-артемовском, александро-калиновском и лисичанском. По его словам, авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы и оружия противника в районах пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...