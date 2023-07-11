Союз свердловских и челябинских машиностроителей подписали договор о сотрудничестве 11 июля в Екатеринбурге. В документе расписались председатели отделений Павел Яковлев и Николай Клейн, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.
«На полях международной промышленной выставки „Иннопром-2023“ в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между челябинским и свердловским региональными отделениями Общероссийской общественной организации „Союз машиностроителей России“. Подписи в документе поставили председатели отделений Павел Яковлев и Николай Клейн».
Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в целях содействия развитию отечественного машиностроительного комплекса. Также стороны договорились отстаивать его интересы в органах государственной власти Российской Федерации и институтах гражданского общества.
Союз свердловских и челябинских машиностроителей подписали договор о сотрудничестве 11 июля в Екатеринбурге
Фото: пресс-служба правительства региона
Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в целях содействия развитию отечественного машиностроительного комплекса
Фото: пресс-служба правительства региона
Стороны договорились отстаивать интересы отечественного машиностроительного комплекса в органах государственной власти РФ
Союз свердловских и челябинских машиностроителей подписали договор о сотрудничестве 11 июля в Екатеринбурге. В документе расписались председатели отделений Павел Яковлев и Николай Клейн, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «На полях международной промышленной выставки „Иннопром-2023“ в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между челябинским и свердловским региональными отделениями Общероссийской общественной организации „Союз машиностроителей России“. Подписи в документе поставили председатели отделений Павел Яковлев и Николай Клейн». Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в целях содействия развитию отечественного машиностроительного комплекса. Также стороны договорились отстаивать его интересы в органах государственной власти Российской Федерации и институтах гражданского общества.