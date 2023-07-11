Союз свердловских и челябинских машиностроителей подписали договор о сотрудничестве. Фото

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Презентация первого российского карьерного гидравлического экскаватора. Екатеринбург, узтм, экскаватор, машиностроение, уралмашзавод
Соглашение обеспечит взаимодействие сторон с целью развития машиностроительного комплекса Фото:
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ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

Союз свердловских и челябинских машиностроителей подписали договор о сотрудничестве 11 июля в Екатеринбурге. В документе расписались председатели отделений Павел Яковлев и Николай Клейн, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«На полях международной промышленной выставки „Иннопром-2023“ в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между челябинским и свердловским региональными отделениями Общероссийской общественной организации „Союз машиностроителей России“. Подписи в документе поставили председатели отделений Павел Яковлев и Николай Клейн».

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в целях содействия развитию отечественного машиностроительного комплекса. Также стороны договорились отстаивать его интересы в органах государственной власти Российской Федерации и институтах гражданского общества.

Союз свердловских и челябинских машиностроителей подписали договор о сотрудничестве 11 июля в Екатеринбурге
Союз свердловских и челябинских машиностроителей подписали договор о сотрудничестве 11 июля в Екатеринбурге
Фото:
Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в целях содействия развитию отечественного машиностроительного комплекса
Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в целях содействия развитию отечественного машиностроительного комплекса
Фото:
Стороны договорились отстаивать интересы отечественного машиностроительного комплекса в органах государственной власти РФ
Стороны договорились отстаивать интересы отечественного машиностроительного комплекса в органах государственной власти РФ
Фото:

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Союз свердловских и челябинских машиностроителей подписали договор о сотрудничестве 11 июля в Екатеринбурге. В документе расписались председатели отделений Павел Яковлев и Николай Клейн, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «На полях международной промышленной выставки „Иннопром-2023“ в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между челябинским и свердловским региональными отделениями Общероссийской общественной организации „Союз машиностроителей России“. Подписи в документе поставили председатели отделений Павел Яковлев и Николай Клейн». Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в целях содействия развитию отечественного машиностроительного комплекса. Также стороны договорились отстаивать его интересы в органах государственной власти Российской Федерации и институтах гражданского общества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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