Союз свердловских и челябинских машиностроителей подписали договор о сотрудничестве. Фото 11 июля 2023 в 12:22 Размер текста - 17 + Соглашение обеспечит взаимодействие сторон с целью развития машиностроительного комплекса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге Союз свердловских и челябинских машиностроителей подписали договор о сотрудничестве 11 июля в Екатеринбурге. В документе расписались председатели отделений Павел Яковлев и Николай Клейн, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «На полях международной промышленной выставки „Иннопром-2023“ в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между челябинским и свердловским региональными отделениями Общероссийской общественной организации „Союз машиностроителей России“. Подписи в документе поставили председатели отделений Павел Яковлев и Николай Клейн». Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в целях содействия развитию отечественного машиностроительного комплекса. Также стороны договорились отстаивать его интересы в органах государственной власти Российской Федерации и институтах гражданского общества. Союз свердловских и челябинских машиностроителей подписали договор о сотрудничестве 11 июля в Екатеринбурге Фото: пресс-служба правительства региона Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в целях содействия развитию отечественного машиностроительного комплекса Фото: пресс-служба правительства региона Стороны договорились отстаивать интересы отечественного машиностроительного комплекса в органах государственной власти РФ Фото: пресс-служба правительства региона Союз свердловских и челябинских машиностроителей подписали договор о сотрудничестве 11 июля в Екатеринбурге. В документе расписались председатели отделений Павел Яковлев и Николай Клейн, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «На полях международной промышленной выставки „Иннопром-2023“ в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между челябинским и свердловским региональными отделениями Общероссийской общественной организации „Союз машиностроителей России“. Подписи в документе поставили председатели отделений Павел Яковлев и Николай Клейн». Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в целях содействия развитию отечественного машиностроительного комплекса. Также стороны договорились отстаивать его интересы в органах государственной власти Российской Федерации и институтах гражданского общества. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям