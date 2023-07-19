Экс-разведчик США назвал главную проблему ВСУ после ударов по военным объектам в Одессе

Риттер: РФ ударами по военным объектам в Одессе доказала, что ВСУ не в силах отразить атаки

20 июля 2023 в 00:50 Размер текста - 17 +

Киев не способен отражать атаки по военным объектам Фото: Сергей Русанов © URA.RU Россия ударами по военным объектам в Одессе доказала, что Киев не в силах отразить атаки. Об этом заявил бывший военный разведчик ВС США Скотт Риттер. «Ударами возмездия по Одессе Россия доказала, что Киев не способен отражать атаки по военным объектам. Я думаю, что русские были готовы ко всему. Все было сделано быстро. Они знают расположение всех систем и объектов. Русские хорошо организовали операцию», — сказал Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner. При этом контрнаступление ВСУ не принесло никаких результатов. Если Москве будет необходимо, то она продолжит наносить удары не только по военным объектам в Одессе, но и в других крупных городах, дополнил Риттер. Ранее URA.RU писало, что Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по порту в районе Одессы. Эти удары являлись ударами возмездия Минобороны России за теракт на Крымском мосту, который устроил Киев.

Россия ударами по военным объектам в Одессе доказала, что Киев не в силах отразить атаки. Об этом заявил бывший военный разведчик ВС США Скотт Риттер. «Ударами возмездия по Одессе Россия доказала, что Киев не способен отражать атаки по военным объектам. Я думаю, что русские были готовы ко всему. Все было сделано быстро. Они знают расположение всех систем и объектов. Русские хорошо организовали операцию», — сказал Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner. При этом контрнаступление ВСУ не принесло никаких результатов. Если Москве будет необходимо, то она продолжит наносить удары не только по военным объектам в Одессе, но и в других крупных городах, дополнил Риттер. Ранее URA.RU писало, что Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по порту в районе Одессы. Эти удары являлись ударами возмездия Минобороны России за теракт на Крымском мосту, который устроил Киев.