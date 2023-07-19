19 июля 2023

Экс-разведчик США назвал главную проблему ВСУ после ударов по военным объектам в Одессе

Риттер: РФ ударами по военным объектам в Одессе доказала, что ВСУ не в силах отразить атаки
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Киев не способен отражать атаки по военным объектам Фото:

Россия ударами по военным объектам в Одессе доказала, что Киев не в силах отразить атаки. Об этом заявил бывший военный разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Ударами возмездия по Одессе Россия доказала, что Киев не способен отражать атаки по военным объектам. Я думаю, что русские были готовы ко всему. Все было сделано быстро. Они знают расположение всех систем и объектов. Русские хорошо организовали операцию», — сказал Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

При этом контрнаступление ВСУ не принесло никаких результатов. Если Москве будет необходимо, то она продолжит наносить удары не только по военным объектам в Одессе, но и в других крупных городах, дополнил Риттер.

Ранее URA.RU писало, что Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по порту в районе Одессы. Эти удары являлись ударами возмездия Минобороны России за теракт на Крымском мосту, который устроил Киев.

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Россия ударами по военным объектам в Одессе доказала, что Киев не в силах отразить атаки. Об этом заявил бывший военный разведчик ВС США Скотт Риттер. «Ударами возмездия по Одессе Россия доказала, что Киев не способен отражать атаки по военным объектам. Я думаю, что русские были готовы ко всему. Все было сделано быстро. Они знают расположение всех систем и объектов. Русские хорошо организовали операцию», — сказал Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner. При этом контрнаступление ВСУ не принесло никаких результатов. Если Москве будет необходимо, то она продолжит наносить удары не только по военным объектам в Одессе, но и в других крупных городах, дополнил Риттер. Ранее URA.RU писало, что Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по порту в районе Одессы. Эти удары являлись ударами возмездия Минобороны России за теракт на Крымском мосту, который устроил Киев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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