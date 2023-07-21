Соратник Стрелкова связал его задержание с мятежом ЧВК «Вагнер»

21 июля 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Игоря Стрелкова могли задержать в связи с недавним вооруженным мятежом ЧВК «Вагнер» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Задержание бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова связано с недавним вооруженным мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил соратник Стрелкова, экс-народный депутат СССР, полковник Виктор Алкснис. По его мнению, власти РФ усилили натиск на тех, кто выступает с критикой спецоперации. «Задержание Игоря Стрелкова может быть связано с попыткой мятежа ЧВК „Вагнер“. <…> К горькому сожалению это было ожидаемо», — подчеркнул Виктор Алкснинс в беседе с News.ru. По его мнению, задержание Стрелкова так или иначе связано с критикой российского государства и хода СВО. Игорь Стрелков был задержан 21 июля сотрудниками правоохранительных органов. Он неоднократно выступал с критикой Минобороны РФ. В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» начал вооруженный мятеж, который закончился вечером того же дня.

Задержание бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова связано с недавним вооруженным мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил соратник Стрелкова, экс-народный депутат СССР, полковник Виктор Алкснис. По его мнению, власти РФ усилили натиск на тех, кто выступает с критикой спецоперации. «Задержание Игоря Стрелкова может быть связано с попыткой мятежа ЧВК „Вагнер“. <…> К горькому сожалению это было ожидаемо», — подчеркнул Виктор Алкснинс в беседе с News.ru. По его мнению, задержание Стрелкова так или иначе связано с критикой российского государства и хода СВО. Игорь Стрелков был задержан 21 июля сотрудниками правоохранительных органов. Он неоднократно выступал с критикой Минобороны РФ. В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» начал вооруженный мятеж, который закончился вечером того же дня.