Соратник Стрелкова связал его задержание с мятежом ЧВК «Вагнер»

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Игорь Гиркин-Стрелков в Екатеринбурге, стрелков игорь, гиркин
Игоря Стрелкова могли задержать в связи с недавним вооруженным мятежом ЧВК «Вагнер» Фото:

Задержание бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова связано с недавним вооруженным мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил соратник Стрелкова, экс-народный депутат СССР, полковник Виктор Алкснис. По его мнению, власти РФ усилили натиск на тех, кто выступает с критикой спецоперации.

«Задержание Игоря Стрелкова может быть связано с попыткой мятежа ЧВК „Вагнер“. <…> К горькому сожалению это было ожидаемо», — подчеркнул Виктор Алкснинс в беседе с News.ru. По его мнению, задержание Стрелкова так или иначе связано с критикой российского государства и хода СВО.

Игорь Стрелков был задержан 21 июля сотрудниками правоохранительных органов. Он неоднократно выступал с критикой Минобороны РФ. В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» начал вооруженный мятеж, который закончился вечером того же дня.

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Задержание бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова связано с недавним вооруженным мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил соратник Стрелкова, экс-народный депутат СССР, полковник Виктор Алкснис. По его мнению, власти РФ усилили натиск на тех, кто выступает с критикой спецоперации. «Задержание Игоря Стрелкова может быть связано с попыткой мятежа ЧВК „Вагнер“. <…> К горькому сожалению это было ожидаемо», — подчеркнул Виктор Алкснинс в беседе с News.ru. По его мнению, задержание Стрелкова так или иначе связано с критикой российского государства и хода СВО. Игорь Стрелков был задержан 21 июля сотрудниками правоохранительных органов. Он неоднократно выступал с критикой Минобороны РФ. В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» начал вооруженный мятеж, который закончился вечером того же дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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