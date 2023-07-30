30 июля 2023

ТАСС: новый комплекс РЭБ «Сапфир» военные протестировали в зоне СВО

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Комплекс защищает от налета беспилотников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В районе проведения спецоперации успешно прошел испытания новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Сапфир». Об этом сообщает ТАСС.

«Комплекс „Сапфир“ испытали в зоне спецоперации, использовали для прикрытия от налета беспилотников частей, которые возводили инженерные сооружения. Комплекс показал себя очень хорошо, без него ребята на выполнение задач не выезжали», — уточнил источник агентства ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее URA.RU сообщало, что в России нашли способ вносить сбои в работу спутниковой сети Starlink, принадлежащей Илону Маску. Эта сеть отвечает за передачу данных ВСУ.

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В районе проведения спецоперации успешно прошел испытания новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Сапфир». Об этом сообщает ТАСС. «Комплекс „Сапфир“ испытали в зоне спецоперации, использовали для прикрытия от налета беспилотников частей, которые возводили инженерные сооружения. Комплекс показал себя очень хорошо, без него ребята на выполнение задач не выезжали», — уточнил источник агентства ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. Ранее URA.RU сообщало, что в России нашли способ вносить сбои в работу спутниковой сети Starlink, принадлежащей Илону Маску. Эта сеть отвечает за передачу данных ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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