ТАСС: новый комплекс РЭБ «Сапфир» военные протестировали в зоне СВО

Комплекс защищает от налета беспилотников
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В районе проведения спецоперации успешно прошел испытания новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Сапфир». Об этом сообщает ТАСС.
«Комплекс „Сапфир“ испытали в зоне спецоперации, использовали для прикрытия от налета беспилотников частей, которые возводили инженерные сооружения. Комплекс показал себя очень хорошо, без него ребята на выполнение задач не выезжали», — уточнил источник агентства ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
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