ТАСС: новый комплекс РЭБ «Сапфир» военные протестировали в зоне СВО 31 июля 2023 в 05:56 Размер текста - 17 + Комплекс защищает от налета беспилотников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В районе проведения спецоперации успешно прошел испытания новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Сапфир». Об этом сообщает ТАСС. «Комплекс „Сапфир“ испытали в зоне спецоперации, использовали для прикрытия от налета беспилотников частей, которые возводили инженерные сооружения. Комплекс показал себя очень хорошо, без него ребята на выполнение задач не выезжали», — уточнил источник агентства ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. Ранее URA.RU сообщало, что в России нашли способ вносить сбои в работу спутниковой сети Starlink, принадлежащей Илону Маску. Эта сеть отвечает за передачу данных ВСУ. В районе проведения спецоперации успешно прошел испытания новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Сапфир». Об этом сообщает ТАСС. «Комплекс „Сапфир“ испытали в зоне спецоперации, использовали для прикрытия от налета беспилотников частей, которые возводили инженерные сооружения. Комплекс показал себя очень хорошо, без него ребята на выполнение задач не выезжали», — уточнил источник агентства ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. Ранее URA.RU сообщало, что в России нашли способ вносить сбои в работу спутниковой сети Starlink, принадлежащей Илону Маску. Эта сеть отвечает за передачу данных ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям