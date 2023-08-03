Калужская область сбила 7 беспилотников за сутки: что известно к этому часу

В Минобороны России сообщили, что никто не пострадал
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина совершила террористическую атаку беспилотниками над территорией Калужской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU приводит актуальную информацию о том, что произошло.
- Губернатор региона Владислав Шапша заявил, что ночью 3 августа была совершена атака беспилотников на юго-западе области. Он отметил, что средствами ПВО были сбиты шесть дронов.
- В Минобороны России сообщили, что разрушений и пострадавших нет в регионе. В ведомстве атаку назвали терактом.
- Губернатор не уточнил, в какую сторону направлялись дроны. Калужская область находится рядом с Новой Москвой и Московской областью. На этой неделе дроны ВСУ дважды атаковали Москву. Два БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РФ. Беспилотники потеряли управление и упали на территории здания «Москва-сити», где повредили фасады зданий бизнес-центра. Новая атака была предотвращена в ночь на 1 августа. Тогда беспилотник повредил фасад башни «Москва-сити» на 17-м этаже.
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