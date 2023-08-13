Власти РФ лишат крупных производителей возможности обманывать россиян

13 августа 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Новый закон не усложнит жизнь самих фермеров Фото: Сергей Русанов © URA.RU Крупные предприятия лишат возможности называть свою продукцию фермерской и вводить покупателя в заблуждение. Об этом URA.RU сообщил эксперт «Народный фронт.Аналитика», руководитель аппарата Ассоциации «Народный фермер» Иван Мартьянов. «Понятие „фермерская продукция“ давно стала, условно, брендом, который используют не только малые предприятия, но и крупные холдинги. Необходимость регулирования права на использование этого обозначения действительно назрела. Готовящийся закон лишит возможности крупных игроков рынка вводить покупателей, которые хотят покупать фермерские продукты в заблуждение», — сказал Иван Мартьянов. По его словам, закон не усложнит жизнь самих фермеров. «Рассмотрение документа в первом чтении запланировано на сентябрь 2023 года. В случае принятия закона нормы могут заработать с 1 марта 2024 года. Законопроект не устанавливает каких-либо дополнительных обязательных требований в отношении фермеров. Просто называть свою продукцию фермерской смогут самозанятые и сельхозпроизводители микро- и малого предпринимательства», — объяснил эксперт.

Крупные предприятия лишат возможности называть свою продукцию фермерской и вводить покупателя в заблуждение. Об этом URA.RU сообщил эксперт «Народный фронт.Аналитика», руководитель аппарата Ассоциации «Народный фермер» Иван Мартьянов. «Понятие „фермерская продукция“ давно стала, условно, брендом, который используют не только малые предприятия, но и крупные холдинги. Необходимость регулирования права на использование этого обозначения действительно назрела. Готовящийся закон лишит возможности крупных игроков рынка вводить покупателей, которые хотят покупать фермерские продукты в заблуждение», — сказал Иван Мартьянов. По его словам, закон не усложнит жизнь самих фермеров. «Рассмотрение документа в первом чтении запланировано на сентябрь 2023 года. В случае принятия закона нормы могут заработать с 1 марта 2024 года. Законопроект не устанавливает каких-либо дополнительных обязательных требований в отношении фермеров. Просто называть свою продукцию фермерской смогут самозанятые и сельхозпроизводители микро- и малого предпринимательства», — объяснил эксперт.