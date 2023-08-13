Власти РФ лишат крупных производителей возможности обманывать россиян

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Сельское хозяйство, сельхозпереработка. Пермь, фермер, поле, посевная, пашня, агро, сельхозработы
Новый закон не усложнит жизнь самих фермеров Фото:

Крупные предприятия лишат возможности называть свою продукцию фермерской и вводить покупателя в заблуждение. Об этом URA.RU сообщил эксперт «Народный фронт.Аналитика», руководитель аппарата Ассоциации «Народный фермер» Иван Мартьянов.

«Понятие „фермерская продукция“ давно стала, условно, брендом, который используют не только малые предприятия, но и крупные холдинги. Необходимость регулирования права на использование этого обозначения действительно назрела. Готовящийся закон лишит возможности крупных игроков рынка вводить покупателей, которые хотят покупать фермерские продукты в заблуждение», — сказал Иван Мартьянов.

По его словам, закон не усложнит жизнь самих фермеров. «Рассмотрение документа в первом чтении запланировано на сентябрь 2023 года. В случае принятия закона нормы могут заработать с 1 марта 2024 года. Законопроект не устанавливает каких-либо дополнительных обязательных требований в отношении фермеров. Просто называть свою продукцию фермерской смогут самозанятые и сельхозпроизводители микро- и малого предпринимательства», — объяснил эксперт.

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Крупные предприятия лишат возможности называть свою продукцию фермерской и вводить покупателя в заблуждение. Об этом URA.RU сообщил эксперт «Народный фронт.Аналитика», руководитель аппарата Ассоциации «Народный фермер» Иван Мартьянов. «Понятие „фермерская продукция“ давно стала, условно, брендом, который используют не только малые предприятия, но и крупные холдинги. Необходимость регулирования права на использование этого обозначения действительно назрела. Готовящийся закон лишит возможности крупных игроков рынка вводить покупателей, которые хотят покупать фермерские продукты в заблуждение», — сказал Иван Мартьянов. По его словам, закон не усложнит жизнь самих фермеров. «Рассмотрение документа в первом чтении запланировано на сентябрь 2023 года. В случае принятия закона нормы могут заработать с 1 марта 2024 года. Законопроект не устанавливает каких-либо дополнительных обязательных требований в отношении фермеров. Просто называть свою продукцию фермерской смогут самозанятые и сельхозпроизводители микро- и малого предпринимательства», — объяснил эксперт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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