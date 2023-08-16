Очевидцы опубликовали кадры смертельного ДТП на трассе Тюмень — ХМАО. Видео

16 августа 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла в Уватском районе Тюменской области Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Очевидцы поделились видео смертельного ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибли четыре человека. Ролик опубликован в telegram-канале «Новости Югры». Трагедия произошла 14 августа в Уватском районе Тюменской области. На видео свидетели ДТП пытаются потушить горящие машины. По данным тюменской ГИБДД, Chery Tiggo выехал на встречную полосу и врезался в Chevrolet Captiva и Kia Sorento. После столкновения Chery и Chevrolet вспыхнули. В Госавтоинспеции добавили, что в результате происшествия погибла семья, ехавшая в Chery из поселка Пойковский: 52-летняя женщина-водитель, ее 63-летний супруг и 13-летний сын. Кроме того, скончалась 17-летняя девушка, ехавшая в Chevrolet.

Очевидцы поделились видео смертельного ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибли четыре человека. Ролик опубликован в telegram-канале «Новости Югры». Трагедия произошла 14 августа в Уватском районе Тюменской области. На видео свидетели ДТП пытаются потушить горящие машины. По данным тюменской ГИБДД, Chery Tiggo выехал на встречную полосу и врезался в Chevrolet Captiva и Kia Sorento. После столкновения Chery и Chevrolet вспыхнули. В Госавтоинспеции добавили, что в результате происшествия погибла семья, ехавшая в Chery из поселка Пойковский: 52-летняя женщина-водитель, ее 63-летний супруг и 13-летний сын. Кроме того, скончалась 17-летняя девушка, ехавшая в Chevrolet.