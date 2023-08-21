В Минпромторге опровергли информацию о подорожании и дефиците соды

21 августа 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

В Минпромторге заявили, что к концу сентября не ожидается роста цен на пищевую соду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В Министерстве промышленности и торговли РФ заявили, что в стране к концу сентября не ожидаются резкое подорожание и дефицит пищевой соды. Об этом в министерстве сообщили корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В интернете начала распространяться информация, согласно которой осенью в стране якобы резко подорожает и станет дефицитом пищевая сода. Об этом сообщил telegram-канал Mash со ссылкой на источник, близкий к «Башкирской содовой компании». Однако в Минпромторге URA.RU опровергли данную информацию. «Мы это уже опровергали. Это неправда», — заявили в министерстве. Агентство URA.RU уже опровергало фейки о проблемах с необходимыми товарами. Ранее в социальных сетях распространилась информация, согласно которой якобы в ДНР хлеб продают за 143 рубля, и его можно купить в кредит. В минпромторге ДНР сообщили, что это недостоверная информация.

В Министерстве промышленности и торговли РФ заявили, что в стране к концу сентября не ожидаются резкое подорожание и дефицит пищевой соды. Об этом в министерстве сообщили корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В интернете начала распространяться информация, согласно которой осенью в стране якобы резко подорожает и станет дефицитом пищевая сода. Об этом сообщил telegram-канал Mash со ссылкой на источник, близкий к «Башкирской содовой компании». Однако в Минпромторге URA.RU опровергли данную информацию. «Мы это уже опровергали. Это неправда», — заявили в министерстве. Агентство URA.RU уже опровергало фейки о проблемах с необходимыми товарами. Ранее в социальных сетях распространилась информация, согласно которой якобы в ДНР хлеб продают за 143 рубля, и его можно купить в кредит. В минпромторге ДНР сообщили, что это недостоверная информация.