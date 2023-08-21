В Минпромторге опровергли информацию о подорожании и дефиците соды

В Министерстве промышленности и торговли РФ заявили, что в стране к концу сентября не ожидаются резкое подорожание и дефицит пищевой соды. Об этом в министерстве сообщили корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков.
В интернете начала распространяться информация, согласно которой осенью в стране якобы резко подорожает и станет дефицитом пищевая сода. Об этом сообщил telegram-канал Mash со ссылкой на источник, близкий к «Башкирской содовой компании». Однако в Минпромторге URA.RU опровергли данную информацию. «Мы это уже опровергали. Это неправда», — заявили в министерстве.
Агентство URA.RU уже опровергало фейки о проблемах с необходимыми товарами. Ранее в социальных сетях распространилась информация, согласно которой якобы в ДНР хлеб продают за 143 рубля, и его можно купить в кредит. В минпромторге ДНР сообщили, что это недостоверная информация.
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