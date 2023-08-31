Власти РФ определили срок выплаты накопительной пенсии на 2024 год

Срок выплаты накопительной пенсии на 2024 год останется на уровне 22 лет

01 сентября 2023 в 03:37 Размер текста - 17 +

В РФ определились со сроками выплат накопительной пенсии на 2024 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России собираются оставить на уровне прошлого года период, который используется для расчета ежемесячной накопительной пенсии. Об этом говорится в законопроекте, который уже утвердил кабмин. «Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила прогнозные сроки выплаты накопительной части пенсий на следующий год. <…> Период, по которому рассчитывают ежемесячную накопительную пенсию, предложено оставить на текущем уровне — 264 месяца (22 года)», — указано в документе, передают «Ведомости». Ранее специалисты Минфина РФ выяснили, что из-за введения накопительной пенсии россияне стали больше рассчитывать на себя, а не на государство при формировании дополнительного дохода. В беседе с URA.RU член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб отмечала, что накопительная часть пенсии выросла за счет страховых взносов.

В России собираются оставить на уровне прошлого года период, который используется для расчета ежемесячной накопительной пенсии. Об этом говорится в законопроекте, который уже утвердил кабмин. «Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила прогнозные сроки выплаты накопительной части пенсий на следующий год. <…> Период, по которому рассчитывают ежемесячную накопительную пенсию, предложено оставить на текущем уровне — 264 месяца (22 года)», — указано в документе, передают «Ведомости». Ранее специалисты Минфина РФ выяснили, что из-за введения накопительной пенсии россияне стали больше рассчитывать на себя, а не на государство при формировании дополнительного дохода. В беседе с URA.RU член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб отмечала, что накопительная часть пенсии выросла за счет страховых взносов.