В ГУУ прокомментировали видео с целующимися юношами на посвящении в студенты

Проректор ГУУ Лапшенков: видео с целующимися юношами на посвящении — провокация

02 сентября 2023 в 20:14 Размер текста - 17 +

После публикации видео в ГУУ все же пройдет внутренняя проверка, отметил Виталий Лапшенков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Видео с посвящения студентов, на котором полуголые юноши целуются, было снято не в Московском государственном университете управления (ГУУ). Об этом заявил проректор университета Виталий Лапшенков, отметив, что это видео — провокация. «Это не ГУУшная история. Либо перекинули на нас, либо провокация. Там изначально речь о СПбГУ была. Потом как-то на нас это перевели. Но там ни студенты, ни помещения не наши», — заявил Виталий Лапшенков в разговоре с агентством «Подъем». Лапшенков также отметил, что после публикации видео в университете все же пройдет внутреннее расследование. 4 сентября будет создана специальная комиссия. Ранее в telegram-каналах разошлось видео, где полуголые первокурсники целуются на посвящении. Сами студенты отмечают, что это была секретная вечеринка, о которой никто не должен был узнать. Также они заявляли, что она состоялась еще прошлой осенью. Однако видео стало распространяться только 1 сентября 2023 года, передает telegram-канал Baza. «Организаторы „тусы“ просто рассорились, и кто-то в отместку решил слить ролики, заодно зачем-то подставив Санкт-Петербургский государственный университет. За что перепало петербургскому вузу, неясно, но вот весельчакам из ГУУ, похоже, ничего хорошего не светит», — передает Baza причины появления видео 1 сентября. Фотография с вечеринки Фото: telegram-канал «Подъем» / https://t.me/pdmnews/62729 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Видео с посвящения студентов, на котором полуголые юноши целуются, было снято не в Московском государственном университете управления (ГУУ). Об этом заявил проректор университета Виталий Лапшенков, отметив, что это видео — провокация. «Это не ГУУшная история. Либо перекинули на нас, либо провокация. Там изначально речь о СПбГУ была. Потом как-то на нас это перевели. Но там ни студенты, ни помещения не наши», — заявил Виталий Лапшенков в разговоре с агентством «Подъем». Лапшенков также отметил, что после публикации видео в университете все же пройдет внутреннее расследование. 4 сентября будет создана специальная комиссия. Ранее в telegram-каналах разошлось видео, где полуголые первокурсники целуются на посвящении. Сами студенты отмечают, что это была секретная вечеринка, о которой никто не должен был узнать. Также они заявляли, что она состоялась еще прошлой осенью. Однако видео стало распространяться только 1 сентября 2023 года, передает telegram-канал Baza. «Организаторы „тусы“ просто рассорились, и кто-то в отместку решил слить ролики, заодно зачем-то подставив Санкт-Петербургский государственный университет. За что перепало петербургскому вузу, неясно, но вот весельчакам из ГУУ, похоже, ничего хорошего не светит», — передает Baza причины появления видео 1 сентября.