Песков: Путин и Эрдоган могут быстро договориться о новой встрече по Украине

Песков прокомментировал новый этап переговоров
Песков прокомментировал новый этап переговоров
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут в короткие сроки согласовать проведение новой встречи, посвященной урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, пока конкретных планов или инициатив по организации таких переговоров нет.

«Нет, пока не было. Путин с Эрдоганом могут быстро договориться о телефонном разговоре, пока не было таких намеков», — уточнил представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продолжающихся дипломатических контактах Анкары с Москвой и Киевом, направленных на урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Глава турецкого государства подчеркнул, что Турция ведет диалог с обеими сторонами с целью достижения мирного соглашения и прекращения боевых действий.

