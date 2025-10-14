Песков: Путин и Эрдоган могут быстро договориться о новой встрече по Украине

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут в короткие сроки согласовать проведение новой встречи, посвященной урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, пока конкретных планов или инициатив по организации таких переговоров нет.
«Нет, пока не было. Путин с Эрдоганом могут быстро договориться о телефонном разговоре, пока не было таких намеков», — уточнил представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продолжающихся дипломатических контактах Анкары с Москвой и Киевом, направленных на урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Глава турецкого государства подчеркнул, что Турция ведет диалог с обеими сторонами с целью достижения мирного соглашения и прекращения боевых действий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.