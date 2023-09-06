Путин поддержал проект по увеличению популяции леопардов на Кавказе

Президент РФ Владимир Путин поддержал проект по восстановлению популяции переднеазиатских леопардов. Тем самым он показал, что, несмотря на ситуацию, в которой оказалась РФ из-за внешнего давления, в стране не забывают о сохранении окружающей среды и ее обитателей. Это важное отличие от Запада, объяснил URA.RU первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов итоги встречи Путина с главой Минприроды Александром Козловым 6 сентября.
«В мире наблюдается другая тенденция. В странах, которые пытаются учить нас жить, сокращение редких видов носит необратимый характер. Периодически мы видим, что какой-то вид то тут, то там вымер. Россия показывает другую политику. Мы бережно относимся к биологическому разнообразию», — заметил Бурматов.
По его словам, переднеазиатский леопард — это не первый редкий вид, популяцию которого восстанавливают в России. «Целый ряд редких животных, в первую очередь на Дальнем Востоке, был спасен от вымирания при участии президента. Он всегда лично координировал работу по сохранению биологического разнообразия и сохранению редких видов. Нужно понимать, что речь идет о животных, которые живут только в дикой природе. Их нельзя отлавливать для зоопарков или еще каких-то учреждений. То, что делается в России при участии президента, — это просто доброе, благородное дело», — пояснил парламентарий.
На встрече с министром Козловым президент Путин поддержал предложение привезти в Россию две пары переднеазиатских леопардов. «Хорошо», — согласился Путин на просьбу Козлова обсудить такую возможность с президентами Туркменистана и Ирана, где водятся эти редкие животные.
По словам Козлова, именно из Туркмении в Россию в свое время приехали леопарды Алоус и Черри, у которых родилось за несколько лет 13 котят. Последние два подросших котенка — двухгодовалые девочка Ачипсе и мальчик Чилмас — были отпущены в дикую природу буквально месяц назад. На текущий момент пара достигла пострепродуктивного возраста, поэтому нужны новые семьи леопардов, с помощью которых российские специалисты продолжат восстанавливать популяцию этого редкого вида. Всего, отметил Козлов, чтобы «группировка леопардов на Кавказе» была устойчивой, нужно довести ее до 50 особей.
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