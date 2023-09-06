Путин поддержал проект по увеличению популяции леопардов на Кавказе

06 сентября 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

Путин спасает переднеазиатских леопардов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поддержал проект по восстановлению популяции переднеазиатских леопардов. Тем самым он показал, что, несмотря на ситуацию, в которой оказалась РФ из-за внешнего давления, в стране не забывают о сохранении окружающей среды и ее обитателей. Это важное отличие от Запада, объяснил URA.RU первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов итоги встречи Путина с главой Минприроды Александром Козловым 6 сентября. «В мире наблюдается другая тенденция. В странах, которые пытаются учить нас жить, сокращение редких видов носит необратимый характер. Периодически мы видим, что какой-то вид то тут, то там вымер. Россия показывает другую политику. Мы бережно относимся к биологическому разнообразию», — заметил Бурматов. По его словам, переднеазиатский леопард — это не первый редкий вид, популяцию которого восстанавливают в России. «Целый ряд редких животных, в первую очередь на Дальнем Востоке, был спасен от вымирания при участии президента. Он всегда лично координировал работу по сохранению биологического разнообразия и сохранению редких видов. Нужно понимать, что речь идет о животных, которые живут только в дикой природе. Их нельзя отлавливать для зоопарков или еще каких-то учреждений. То, что делается в России при участии президента, — это просто доброе, благородное дело», — пояснил парламентарий. На встрече с министром Козловым президент Путин поддержал предложение привезти в Россию две пары переднеазиатских леопардов. «Хорошо», — согласился Путин на просьбу Козлова обсудить такую возможность с президентами Туркменистана и Ирана, где водятся эти редкие животные. По словам Козлова, именно из Туркмении в Россию в свое время приехали леопарды Алоус и Черри, у которых родилось за несколько лет 13 котят. Последние два подросших котенка — двухгодовалые девочка Ачипсе и мальчик Чилмас — были отпущены в дикую природу буквально месяц назад. На текущий момент пара достигла пострепродуктивного возраста, поэтому нужны новые семьи леопардов, с помощью которых российские специалисты продолжат восстанавливать популяцию этого редкого вида. Всего, отметил Козлов, чтобы «группировка леопардов на Кавказе» была устойчивой, нужно довести ее до 50 особей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин поддержал проект по восстановлению популяции переднеазиатских леопардов. Тем самым он показал, что, несмотря на ситуацию, в которой оказалась РФ из-за внешнего давления, в стране не забывают о сохранении окружающей среды и ее обитателей. Это важное отличие от Запада, объяснил URA.RU первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов итоги встречи Путина с главой Минприроды Александром Козловым 6 сентября. «В мире наблюдается другая тенденция. В странах, которые пытаются учить нас жить, сокращение редких видов носит необратимый характер. Периодически мы видим, что какой-то вид то тут, то там вымер. Россия показывает другую политику. Мы бережно относимся к биологическому разнообразию», — заметил Бурматов. По его словам, переднеазиатский леопард — это не первый редкий вид, популяцию которого восстанавливают в России. «Целый ряд редких животных, в первую очередь на Дальнем Востоке, был спасен от вымирания при участии президента. Он всегда лично координировал работу по сохранению биологического разнообразия и сохранению редких видов. Нужно понимать, что речь идет о животных, которые живут только в дикой природе. Их нельзя отлавливать для зоопарков или еще каких-то учреждений. То, что делается в России при участии президента, — это просто доброе, благородное дело», — пояснил парламентарий. На встрече с министром Козловым президент Путин поддержал предложение привезти в Россию две пары переднеазиатских леопардов. «Хорошо», — согласился Путин на просьбу Козлова обсудить такую возможность с президентами Туркменистана и Ирана, где водятся эти редкие животные. По словам Козлова, именно из Туркмении в Россию в свое время приехали леопарды Алоус и Черри, у которых родилось за несколько лет 13 котят. Последние два подросших котенка — двухгодовалые девочка Ачипсе и мальчик Чилмас — были отпущены в дикую природу буквально месяц назад. На текущий момент пара достигла пострепродуктивного возраста, поэтому нужны новые семьи леопардов, с помощью которых российские специалисты продолжат восстанавливать популяцию этого редкого вида. Всего, отметил Козлов, чтобы «группировка леопардов на Кавказе» была устойчивой, нужно довести ее до 50 особей.