Польша подписала контракт на производство снарядов для Украины

07 сентября 2023 в 21:06 Размер текста - 17 +

Польша займется производством снарядов для Украины, сообщает RMF FM Фото: Spc. Derek Mustard / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша заключила рамочный контракт с Европейским оборонным агентством на производство крупнокалиберных снарядов для Украины. Об этом сообщает радиостанция RMF FM. «Польша подписала „рамочный контракт“ на закупки 155-миллиметровых боеприпасов», — говорится в материале радиостанции. Там добавили, что в соответствии с этим договором польские власти будут осуществлять закупку совместно с Европейским оборонным агентством. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о наращивании производства военной техники, оружия и снарядов в стране. Он отметил, что Украина увеличивает объемы производства пушек, снарядов, бронетехники, дронов и ракет, с целью добиться больших результатов в оборонной сфере. Отмечается, что российские вооруженные силы совершают значительно больше выстрелов в зоне конфликта, чем украинская армия. Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украине потребуется несколько лет для наращивания необходимого объема производства боеприпасов, передает RT.

Польша заключила рамочный контракт с Европейским оборонным агентством на производство крупнокалиберных снарядов для Украины. Об этом сообщает радиостанция RMF FM. «Польша подписала „рамочный контракт“ на закупки 155-миллиметровых боеприпасов», — говорится в материале радиостанции. Там добавили, что в соответствии с этим договором польские власти будут осуществлять закупку совместно с Европейским оборонным агентством. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о наращивании производства военной техники, оружия и снарядов в стране. Он отметил, что Украина увеличивает объемы производства пушек, снарядов, бронетехники, дронов и ракет, с целью добиться больших результатов в оборонной сфере. Отмечается, что российские вооруженные силы совершают значительно больше выстрелов в зоне конфликта, чем украинская армия. Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украине потребуется несколько лет для наращивания необходимого объема производства боеприпасов, передает RT.