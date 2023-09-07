Польша подписала контракт на производство снарядов для Украины

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Боеприпас. сша. stock, нато, снаряд, сша, боеприпас, заряд, stock, 155мм
Польша займется производством снарядов для Украины, сообщает RMF FM Фото:
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Польша заключила рамочный контракт с Европейским оборонным агентством на производство крупнокалиберных снарядов для Украины. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«Польша подписала „рамочный контракт“ на закупки 155-миллиметровых боеприпасов», — говорится в материале радиостанции. Там добавили, что в соответствии с этим договором польские власти будут осуществлять закупку совместно с Европейским оборонным агентством.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о наращивании производства военной техники, оружия и снарядов в стране. Он отметил, что Украина увеличивает объемы производства пушек, снарядов, бронетехники, дронов и ракет, с целью добиться больших результатов в оборонной сфере. Отмечается, что российские вооруженные силы совершают значительно больше выстрелов в зоне конфликта, чем украинская армия. Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украине потребуется несколько лет для наращивания необходимого объема производства боеприпасов, передает RT.

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Польша заключила рамочный контракт с Европейским оборонным агентством на производство крупнокалиберных снарядов для Украины. Об этом сообщает радиостанция RMF FM. «Польша подписала „рамочный контракт“ на закупки 155-миллиметровых боеприпасов», — говорится в материале радиостанции. Там добавили, что в соответствии с этим договором польские власти будут осуществлять закупку совместно с Европейским оборонным агентством. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о наращивании производства военной техники, оружия и снарядов в стране. Он отметил, что Украина увеличивает объемы производства пушек, снарядов, бронетехники, дронов и ракет, с целью добиться больших результатов в оборонной сфере. Отмечается, что российские вооруженные силы совершают значительно больше выстрелов в зоне конфликта, чем украинская армия. Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украине потребуется несколько лет для наращивания необходимого объема производства боеприпасов, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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