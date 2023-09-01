CBS узнал о главном боевом превосходстве России над Украиной

CBS: Россия десятикратно превосходит ВСУ по количеству боеприпасов

02 сентября 2023 в 02:32 Размер текста - 17 +

Количество российских снарядов на порядок превосходит объем вооружения ВСУ Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Количество снарядов у военнослужащих России в десять раз превышает объем вооружения военных Украины. Об этом заявляют сами ВСУ, жалуясь на упадок военного духа. «Они (российские войска — ред.) превосходят в численности и вооружении. У российских войск практически в десять раз больше боеприпасов», — цитирует телеканал CBS News военных Украины. Представители ВСУ считают это «огромной проблемой». Они признались, что измучены происходящим. Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкура заявил, что военные России совершают в зоне проведения спецоперации в день в десять раз больше выстрелов, чем украинская армия. Певкура подчеркнул, что Россия значительно превосходит страны Евросоюза в производстве артиллерийского вооружения.

Количество снарядов у военнослужащих России в десять раз превышает объем вооружения военных Украины. Об этом заявляют сами ВСУ, жалуясь на упадок военного духа. «Они (российские войска — ред.) превосходят в численности и вооружении. У российских войск практически в десять раз больше боеприпасов», — цитирует телеканал CBS News военных Украины. Представители ВСУ считают это «огромной проблемой». Они признались, что измучены происходящим. Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкура заявил, что военные России совершают в зоне проведения спецоперации в день в десять раз больше выстрелов, чем украинская армия. Певкура подчеркнул, что Россия значительно превосходит страны Евросоюза в производстве артиллерийского вооружения.