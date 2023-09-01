01 сентября 2023

CBS узнал о главном боевом превосходстве России над Украиной

CBS: Россия десятикратно превосходит ВСУ по количеству боеприпасов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, военная техника, вооружение, снаряд, ракета, ракетный комплекс, зрк, флаг россии
Количество российских снарядов на порядок превосходит объем вооружения ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Количество снарядов у военнослужащих России в десять раз превышает объем вооружения военных Украины. Об этом заявляют сами ВСУ, жалуясь на упадок военного духа.

«Они (российские войска — ред.) превосходят в численности и вооружении. У российских войск практически в десять раз больше боеприпасов», — цитирует телеканал CBS News военных Украины. Представители ВСУ считают это «огромной проблемой». Они признались, что измучены происходящим.

Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкура заявил, что военные России совершают в зоне проведения спецоперации в день в десять раз больше выстрелов, чем украинская армия. Певкура подчеркнул, что Россия значительно превосходит страны Евросоюза в производстве артиллерийского вооружения.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Количество снарядов у военнослужащих России в десять раз превышает объем вооружения военных Украины. Об этом заявляют сами ВСУ, жалуясь на упадок военного духа. «Они (российские войска — ред.) превосходят в численности и вооружении. У российских войск практически в десять раз больше боеприпасов», — цитирует телеканал CBS News военных Украины. Представители ВСУ считают это «огромной проблемой». Они признались, что измучены происходящим. Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкура заявил, что военные России совершают в зоне проведения спецоперации в день в десять раз больше выстрелов, чем украинская армия. Певкура подчеркнул, что Россия значительно превосходит страны Евросоюза в производстве артиллерийского вооружения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...