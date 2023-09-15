Клубы РПЛ потратили на новых игроков почти 100 млн евро

15 сентября 2023 в 08:28 Размер текста - 17 +

Больше всего денег на новых футболистов потратил «Спартак» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В первые минуты 15 сентября в Российской премьер-лиге закрылось летнее трансферное окно. Так, российские команды из Лиги потратили на покупки игроков почти 100 миллионов евро, следует из данных. «По статистике Transfermarkt, суммарно команды РПЛ потратили на трансферы 98 миллионов 295 тысяч евро (около 6,14 миллиона в среднем на клуб). В свою очередь, общий доход от продаж составил 124 миллиона евро (7,75 миллиона в среднем на клуб)», — передает данные интернет-издание Sport24 . Окно для покупки и продажи игроков было открыто с 26 июня. За этот период российские клубы подписали контракты с 234 футболистами. При этом 227 игроков покинули команды. Московский «Спартак» больше остальных потратил на закупку футболистов — 24 миллиона евро. После него в рейтинге идет «Динамо», потратившее 20,4 миллиона евро на трансферы. Тройку транжир замкнул «Зенит», выделив 16,09 миллиона евро на покупку футболистов. Последний тур РПЛ закончится 25 мая 2024 года. А в начале сентября стартовал Чемпионат России.

В первые минуты 15 сентября в Российской премьер-лиге закрылось летнее трансферное окно. Так, российские команды из Лиги потратили на покупки игроков почти 100 миллионов евро, следует из данных. «По статистике Transfermarkt, суммарно команды РПЛ потратили на трансферы 98 миллионов 295 тысяч евро (около 6,14 миллиона в среднем на клуб). В свою очередь, общий доход от продаж составил 124 миллиона евро (7,75 миллиона в среднем на клуб)», — передает данные интернет-издание Sport24. Окно для покупки и продажи игроков было открыто с 26 июня. За этот период российские клубы подписали контракты с 234 футболистами. При этом 227 игроков покинули команды. Московский «Спартак» больше остальных потратил на закупку футболистов — 24 миллиона евро. После него в рейтинге идет «Динамо», потратившее 20,4 миллиона евро на трансферы. Тройку транжир замкнул «Зенит», выделив 16,09 миллиона евро на покупку футболистов. Последний тур РПЛ закончится 25 мая 2024 года. А в начале сентября стартовал Чемпионат России.