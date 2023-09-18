Россиян предупредили о новом опасном вирусе осенью

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В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, эпидемия, врач, медики, коронавирус, инфекционист, пандемия коронавируса, скорая помошь
«Для нового вида вируса характерно поражение желудочно-кишечного тракта», — говорит Мария Беляева Фото:

Нынешняя осень представляет собой особую опасность в плане заболеваемости ОРВИ. Связано это с тем, что с появлением коронавируса проявление других вирусных заболеваний стало менее предсказуемым. Кроме того, появился новый опасный вирус — так называемый желудочный грипп, рассказала врач общей практики Мария Беляева.

«Среди вирусов гриппа в настоящее время наиболее активны H1N1 и H3N2. Появился и новый вид вируса — норовирус или желудочный грипп. Он опасен поражением желудочно-кишечного тракта», — сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Беляева.

Врач уточнила, что избежать заражения этим вирусом можно. Следует только соблюдать правила гигиены и укреплять иммунитет.

Ранее глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский дал прогноз по основным заболеваниям осеннего сезона. В их число вошли свиной и гонконгский грипп. По словам Добровольского, защититься от этих видов гриппа поможет вакцинация.

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Нынешняя осень представляет собой особую опасность в плане заболеваемости ОРВИ. Связано это с тем, что с появлением коронавируса проявление других вирусных заболеваний стало менее предсказуемым. Кроме того, появился новый опасный вирус — так называемый желудочный грипп, рассказала врач общей практики Мария Беляева. «Среди вирусов гриппа в настоящее время наиболее активны H1N1 и H3N2. Появился и новый вид вируса — норовирус или желудочный грипп. Он опасен поражением желудочно-кишечного тракта», — сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Беляева. Врач уточнила, что избежать заражения этим вирусом можно. Следует только соблюдать правила гигиены и укреплять иммунитет. Ранее глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский дал прогноз по основным заболеваниям осеннего сезона. В их число вошли свиной и гонконгский грипп. По словам Добровольского, защититься от этих видов гриппа поможет вакцинация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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