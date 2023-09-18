Россиян предупредили о новом опасном вирусе осенью

Нынешняя осень представляет собой особую опасность в плане заболеваемости ОРВИ. Связано это с тем, что с появлением коронавируса проявление других вирусных заболеваний стало менее предсказуемым. Кроме того, появился новый опасный вирус — так называемый желудочный грипп, рассказала врач общей практики Мария Беляева.
«Среди вирусов гриппа в настоящее время наиболее активны H1N1 и H3N2. Появился и новый вид вируса — норовирус или желудочный грипп. Он опасен поражением желудочно-кишечного тракта», — сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Беляева.
Врач уточнила, что избежать заражения этим вирусом можно. Следует только соблюдать правила гигиены и укреплять иммунитет.
Ранее глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский дал прогноз по основным заболеваниям осеннего сезона. В их число вошли свиной и гонконгский грипп. По словам Добровольского, защититься от этих видов гриппа поможет вакцинация.
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