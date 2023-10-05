Уроженец ХМАО отправился в зону СВО ради съемок фильма

Культуролог из Нижневартовска съездил в ДНР, чтобы снять кино о «русской мечте»

05 октября 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

Задумка автора состоит в том, чтобы создать кино-эссе, которое заинтересует молодое поколение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Культурный деятель Данил Шарохин, родившийся в Нижневартовске, отправился в зону СВО ради съемок фильма о «русской мечте». О своем кино-исследовании ныне тюменский режиссер рассказал корреспонденту URA.RU. «Отправился на неделю в ДНР передать гуманитарную помощь и провести культурологическое исследование на тему „русская мечта“. Видео-эссе, которое я снимаю — личная инициатива, никакого соцзаказа сверху. Считаю, что право на мнение нужно заслужить личным опытом, а не заниматься пустой „кухонной“ критикой. <…> Я решил взять отпуск, чтобы увидеть все своими глазами», — пояснил Шарохин. По словам режиссера, в ДНР он много общался с местными жителями и военными. Вместе с ними переживал обстрелы и видел реальные последствия военных действий. Кроме того, режиссеру удалось повстречать и югорских земляков. «Никто не жалуется, все понимают цель. Ответ «все хорошо» и дежурный, и в то же время искренний с точки зрения боевого настроя. Моей целью было проанализировать и собрать мнения не только студентов в уютных аудиториях Тюмени, но и тех, кто сейчас рискует жизнью ради той самой, заветной «русской мечты», — рассказал культурный деятель. Сейчас кино-исследование находится на стадии монтажа. Шарохин как автор признается, что хочет создать нечто, что будет интересно молодому поколению. Разрушения в некогда жилом доме в ДНР Данил Шарохин Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени показали фильмы о специальной военной операции России на территории Украины. Показ кинокартин режиссеров-документалистов состоялся в Тюменском государственном институте культуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Культурный деятель Данил Шарохин, родившийся в Нижневартовске, отправился в зону СВО ради съемок фильма о «русской мечте». О своем кино-исследовании ныне тюменский режиссер рассказал корреспонденту URA.RU. «Отправился на неделю в ДНР передать гуманитарную помощь и провести культурологическое исследование на тему „русская мечта“. Видео-эссе, которое я снимаю — личная инициатива, никакого соцзаказа сверху. Считаю, что право на мнение нужно заслужить личным опытом, а не заниматься пустой „кухонной“ критикой. <…> Я решил взять отпуск, чтобы увидеть все своими глазами», — пояснил Шарохин. По словам режиссера, в ДНР он много общался с местными жителями и военными. Вместе с ними переживал обстрелы и видел реальные последствия военных действий. Кроме того, режиссеру удалось повстречать и югорских земляков. «Никто не жалуется, все понимают цель. Ответ «все хорошо» и дежурный, и в то же время искренний с точки зрения боевого настроя. Моей целью было проанализировать и собрать мнения не только студентов в уютных аудиториях Тюмени, но и тех, кто сейчас рискует жизнью ради той самой, заветной «русской мечты», — рассказал культурный деятель. Сейчас кино-исследование находится на стадии монтажа. Шарохин как автор признается, что хочет создать нечто, что будет интересно молодому поколению. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени показали фильмы о специальной военной операции России на территории Украины. Показ кинокартин режиссеров-документалистов состоялся в Тюменском государственном институте культуры.