Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане 06 октября 2023 в 23:31 Размер текста - 17 + Мэр Французского города Вьен приказал снять флаг Украины со здания администрации Фото: Официальный сайт президента Украины Во Франции глава города Вьен Тьерри Ковач приказал снять со здания мэрии флаг Украины. Это произошло после высказывания президента Владимира Зеленского о поддержке Азербайджана. Об этом сообщила французская пресса. «Нельзя ссылаться на западные ценности и на этом основании призывать Запад на помощь, при этом разделяя видение режима — инициатора этнических чисток в Нагорном Карабахе… Такая форма поддержки азербайджанского диктатора неприемлема… Снятие флага не умаляет поддержки, которую Вьен оказывает украинскому народу», — передает издание Dauphiné libéré слова мэра Тьерри Ковача. Ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Алиевым и поблагодарил его за значительную гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине. Он добавил, что Киев подтвердил Баку свою приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств, передает RT. Во Франции глава города Вьен Тьерри Ковач приказал снять со здания мэрии флаг Украины. Это произошло после высказывания президента Владимира Зеленского о поддержке Азербайджана. Об этом сообщила французская пресса. «Нельзя ссылаться на западные ценности и на этом основании призывать Запад на помощь, при этом разделяя видение режима — инициатора этнических чисток в Нагорном Карабахе… Такая форма поддержки азербайджанского диктатора неприемлема… Снятие флага не умаляет поддержки, которую Вьен оказывает украинскому народу», — передает издание Dauphiné libéré слова мэра Тьерри Ковача. Ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Алиевым и поблагодарил его за значительную гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине. Он добавил, что Киев подтвердил Баку свою приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям