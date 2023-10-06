Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане

Во Франции глава города Вьен Тьерри Ковач приказал снять со здания мэрии флаг Украины. Это произошло после высказывания президента Владимира Зеленского о поддержке Азербайджана. Об этом сообщила французская пресса.
«Нельзя ссылаться на западные ценности и на этом основании призывать Запад на помощь, при этом разделяя видение режима — инициатора этнических чисток в Нагорном Карабахе… Такая форма поддержки азербайджанского диктатора неприемлема… Снятие флага не умаляет поддержки, которую Вьен оказывает украинскому народу», — передает издание Dauphiné libéré слова мэра Тьерри Ковача.
Ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Алиевым и поблагодарил его за значительную гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине. Он добавил, что Киев подтвердил Баку свою приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств, передает RT.
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